Holanda x Polônia pelas Eliminatórias; siga ao vivo

O confronto entre Holanda x Polônia, válido pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa, acontece às 15h45min desta quinta-feira (04). A partida ocorre no Feyenoord Stadium, em Rotterdam, na Holanda.
Escalações para Holanda x Polônia
Holanda: Flekken, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, Gravenberch, De Jong; Simons, Gakpo, Depay. Técnico: Ronald Koeman.
Polônia: Skorupski, Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Piotrowski, Slisz, Frankowski, Zalewski; Piatek, Lewandowski. Técnico: Jan Urban.
Onde assistir a Holanda x Polônia
- A Espn e o Disney+ anunciam a transmissão.