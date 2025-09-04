Holanda e Polônia empatam (1-1) no Grupo G das Eliminatórias europeias

Holanda e Polônia, favoritas para liderar o Grupo G das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (4), no estádio De Kuip, em Roterdã.

Dominante na partida, a 'Oranje' abriu o placar no primeiro tempo com o lateral Denzel Dumfries (28'), mas depois do gol o time do técnico Ronald Koeman foi pressionado até ceder o empate a dez minutos do fim, pelos pés de Matty Cash.

Koeman começou com oito jogadores da Premier League inglesa. Nunca antes a Holanda havia contado com tantos jogadores de uma única liga além da Eredivisie.

Do outro lado, o artilheiro Robert Lewandowski retornou ao ataque polonês.

O jogador do Barcelona havia se recusado a jogar pela seleção enquanto Michal Probierz fosse o técnico. Com a demissão de Probierz, o astro manteve sua palavra e retornou à equipe.

Após este empate, a Holanda deixou pontos pelo caminho pela primeira vez nestas Eliminatórias, após as vitórias sobre Finlândia (2 a 0) e Malta (2 a 0).

"Com certeza, empatar em casa não é positivo", admitiu o zagueiro Virgil van Dijk.

A Holanda continua liderando a chave, com os mesmos 7 pontos que Polônia e Finlândia, que têm um jogo a mais.