“História pra gente poder contar para os nossos netos”: drop de Mineirinho no Centro Administrativo mexe com todas as gerações

Rose e Ione acompanham ao momento histórico. João Rosa / Agência RBS

Após a primeira descida “valendo” desta quinta-feira (25), que ocorreu por volta de 12h21min e numa altura de cerca de 45 metros, Sandro Dias, o Mineirinho, arrancou aplausos e fez a expectativa aumentar ainda mais.

O público presente em frente ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) passou das 700 pessoas, de todas as gerações, e o clima é de “Copa do Mundo”. Eles viram Mineirinho bater o recorde mundial duas vezes (65m e 70m) por volta das 13h13min.

Para Ione Jardim, 78 anos, a torcida era grande para ver o skatista multicampeão bater o recorde.

— Eu tô torcendo para ver ele descer lá do topo, 80 metros de altura, Nossa Senhora! Espero poder dizer que eu vi o Mineirinho descer do Centro Administrativo — diz, empolgada.

Rose Coronel, 54 anos, que acompanhou Ione, confiou na preparação de Mineirinho:

— Ele treinou bastante para descer. Isso é uma história pra gente contar para os nossos netos — conta a Zero Hora.

Outra geração

Jovem levou até apostila de estudos para otimizar o tempo de espera. João Rosa / Agencia RBS

De uma geração para outra, encontra-se Leonardo Godoy, 22, que está estudando para passar em medicina na UFRGS. Ele levou até a apostila do cursinho para, entre uma dropada e outra do Mineirinho, estudar para a prova no fim do ano:

— É muito bom no que ele faz. Estava todo mundo na expectativa, o clima estava a favor — disse o jovem.

Novo recorde

Questionado do porquê da apostila em meio ao sol e à espera de Mineirinho, o estudante falou em otimizar tempo:

— Vim para trabalhar aqui e nos momentos que eu não estiver trabalhando, gosto de estar estudando, otimizando o tempo — relata.

Mineirinho deve bater novo recorde nesta tarde. A partir do início da tarde desta quinta (25), Sandro Dias irá para tentativa dos 70m em busca de recorde na megarrampa.