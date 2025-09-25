Esportes

Megarrampa
Notícia

“História pra gente poder contar para os nossos netos”: drop de Mineirinho no Centro Administrativo mexe com todas as gerações

O público presente em frente ao CAFF já passava das 700 pessoas no início da tarde desta quinta (25)

João Rosa

Editor

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS