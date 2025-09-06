Esportes

Herbert brilha, e Chargers surpreendem os Chiefs em jogo da NFL no Brasil

Quarterback faz jogo limpo e é determinante em vitória dos "azarões" em São Paulo, em uma Arena Corinthians completamente lotada

Alex Torrealba

direto de São Paulo

