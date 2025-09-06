Herbert brilha, e Chargers surpreendem os Chiefs em jogo da NFL no Brasil

Com mais de 300 jardas e três touchdowns, quarterback dos Chargers comandou vitória em solo brasileiro. Ty Nowell / Los Angeles Chargers/Divulgação

O Brasil teve mais uma oportunidade, pelo segundo ano seguido, de vivenciar a experiência de uma partida da NFL. Os 47.627 fãs que lotaram as arquibancadas da Arena do Corinthians, em São Paulo, nesta sexta-feira (5), viram a vitória do Los Angeles Chargers, por 27 a 21, sobre o Kansas City Chiefs, com uma atuação marcante do quarterback Justin Herbert.

Marcantes também foram as experiências fora da Arena, e a atmosfera dentro do estádio, com hino nacional interpretado por Ana Castela, sorteio para iniciar a partida com Gabriel Medina, e show do intervalo da colombiana Karol G, foram alguns dos ingredientes da receita de sucesso do evento.

Herbert terminou o jogo sem turnovers e um aproveitamento positivo nos passes. Foram 25 passes completos em 34 tentativas, 318 jardas totais e três touchdowns anotados.

Como foi o jogo

Os Chiefs começaram atacando, mas a energia da defesa dos Chargers não permitiu o avanço, forçando um punt na primeira campanha. Los Angeles também entrou melhor ofensivamente. Quentin Johnston foi o nome do drive que resultou no primeiro touchdown da partida. Ele avançou 33 jardas em uma recepção, e depois foi acionado por Herbert dentro da endzone para abrir o placar.

Kansas City voltou ao ataque e a primeira conexão de Mahomes para Kelce foi festejada pela torcida. Contudo, foi apenas isso que foi produzido na nova campanha. O primeiro quarto chegou ao fim com os Chargers em alta. A equipe conseguiu avanços que deixaram em boa situação para os 15 minutos seguintes.

Porém, por conta de faltas, o ataque perdeu jardas e precisou se contentar apenas com um field goal de 39 jardas de Cameron Dicker.

Mahomes fez o ataque andar, mas na base do sufoco. Foram duas conversões de quarta descida para manter a campanha viva. No entanto, a defesa dos Chargers ergueu o muro e não permitiu o touchdowns. Harrison Butker entrou e acertou um field goal de 35 jardas para deixar o placar em 10 a 3.

No final do primeiro tempo, Ladd McConkey apareceu com duas boas recepções, e deixou os Chargers no campo de ataque. Porém, faltas prejudicaram a campanha, que terminou com novo chute de Dicker, 36 jardas, para colocar mais 3 pontos no placar. Antes do intervalo, Mahomes até fez uma longa conexão com Tyquan Thorton, mas uma sequência de faltas colocou os Chiefs no meio de campo. Mesmo assim, de forma rápida, Butker conseguiu chutar de 59 jardas para deixar o placar em 13 a 6.

Segundo tempo

Após o show de Karol G, os Chiefs voltaram do intervalo com mais ritmo. A defesa não teve problemas para forçar um punt adversário, enquanto o ataque engrenou pelo talento de Mahomes, que ganhou jardas com as próprias pernas e acertou bons passes. Foi o quarterback dos Chiefs, em uma corrida de 11 jardas, que marcou o touchdown e colocou mais 6 pontos no placar. Contudo, Butker errou o extra point, deixando os Chargers na frente por um.

A vantagem aumentou no final do terceiro quarto. Herbert comandou uma campanha de poucos erros e com bons passes. A conexão final foi com Keenan Allen na endzone, que se livrou da marcação e ficou livre para marcar o touchdown do retorno, já que ele deixou a franquia em 2024, mas voltou para Los Angeles nesta temporada.

A reação não demorou, e veio com um jogador que estava sumido. Muitos se questionaram se ele não havia ido ao jogo, tal qual sua noiva Taylor Swift, mas Travis Kelce apareceu para receber um passe de 37 jardas para marcar o touchdown. Na busca do empate, os Chiefs tentaram os dois pontos de conversão, mas falharam.

Quem não falhou foi Herbert. O quarterback dos Chargers coroou uma bela atuação com outra campanha livre de erros. Ele conectou com seus principais alvos e foi avançando, até que o golpe final foi um passe de 15 jardas para Johnston marcar pela segunda vez na partida.

Mahomes, no entanto, não se deu por vencido. Restando 3 minutos para o final, ele converteu uma quarta descida ao conectar um passe de 49 jardas para Hollywood Brown cair na beira da endzone. O touchdown, porém, não foi conquistado. Butker chutou field goal de 27 jardas para deixar a diferença em uma posse de bola.