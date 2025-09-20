Hansi Flick alfineta Real Madrid: 'Ir à Bola de Ouro é mostrar respeito aos vencedores'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, deu uma alfinetada no rival Real Madrid ao comentar sua presença na tradicional premiação Bola de Ouro, cuja edição 2025 acontece na segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O campeão espanhol tem 4 entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo da revista France Football: Lewandowski, Pedri, Raphinha e Lamine Yamal.

Flick foi questionado se Yamal, aos 18 anos, seria o laureado. "Não sei. Acredito que Lamine receberá este troféu, ainda que não possa garantir que seja agora, mas estar ali é ter respeito", afirmou o técnico alemão. "Qualquer que seja o vencedor é merecido. Temos que ir, aproveitar o evento e demonstrar respeito pelos ganhadores. Isso é de vital importância."

No ano passado, o Real Madrid decidiu boicotar a premiação ao descobrir que o brasileiro Vini Jr. não iria levar o troféu. O atacante brasileiro era tido como favorito pela imprensa espanhola desde a conquista da Champions League, a 15ª do clube merengue. Porém o volante Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio.

Uma comitiva de até 50 pessoas representando o Real Madrid era esperada na França para a premiação de 2024, ano em que France Football decidiu manter o resultado em segredo até o dia da cerimônia, para evitar um esvaziamento do evento. Neste ano, o Real tem três concorrentes ao prêmio (Vini Jr., Bellingham e Mbappé), mas de acordo com o jornal Marca o clube estará ausente novamente.

Campeão da Champions League pela primeira vez, o Paris Saint-Germain é o time com mais indicados. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha são os representantes do clube da capital francesa.