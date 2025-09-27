Handebol Taubaté perde para o Barcelona no Mundial de Clubes

Gabriel Rosa tenta vencer a defesa do Barcelona. IHF / Divulgação

O Handebol Taubaté voltou a perder no Campeonato Mundial de Clubes masculino, que está sendo disputado no Cairo, no Egito.

Após ser superado pelo Zamalek, do Egito, por 26 a 24, em sua partida de estreia, o time paulista voltou à quadra neste sábado (27) e acabou superado pelo Barcelona, da Espanha, por 41 a 22.

Com a derrota, o Handebol ficou com a última posição do Grupo C e agora vai disputar do sétimo ao nono. Os adversários serão o California Eagles (EUA) e o Sydney University (Austrália).

Gabriel Rosa e Gustavo Andrade, ambos com quatro gols, foram os artilheiros do atual campeão sul-americano na partida.

Já o forte time espanhol contou com 13 gols de Ian Barrufet, enquanto Adrian Sola e o francês Dika Mem marcaram sete vezes, cada.