Handebol Taubaté perde na estreia do Mundial de Clubes

O Handebol Taubaté estreou com derrota no Campeonato Mundial de Clubes masculino, que está sendo disputado no Cairo, no Egito.
Nesta sexta-feira (26), o time paulista acabou superado pelo time da casa, o Zamalek, por 26 a 24, em jogo extremamento equilibrado e definido a 13 segundos do final.
A partida foi válida pelo Grupo B, que ainda tem o Barcelona, da Espanha, que será rival do Taubaté, no sábado (27), às 11h45min (de Brasília). O canal XSports anuncia a transmissão.
Com cinco gols marcados, Ahmed El Ahmar, do Zamalek, e Gabriel da Rosa, do Taubaté, foram os artilheiros do jogo.
A rodada inaugural ainda teve a vitória do Sharjah (Emirados Árabes Unidos) sobre o California Eagles (EUA) por 35 a 30, pelo Grupo A, e do Al Ahly (Egito) sobre o Sydney University (Austrália) por 41 a 14, pelo Grupo C.
Confira os jogos da 2ª rodada
Sábado (27/09)
- 9h30min - California Eagles (EUA) x Magdeburg (ALE)
- 11h45min - Handebol Taubaté (BRA) x Barcelona (ESP)
- 14h - Sydney University (AUS) x Veszprém (HUN)