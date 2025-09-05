Gre-Nal na NFL? Entenda a rivalidade entre as equipes que jogarão no Brasil

Montagem com fotos de HARRY HOW e JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

De um lado um time veste azul, do outro o vermelho é a cor predominante. Não fosse o palco do jogo em São Paulo e a bola ser oval ao invés de redonda, você poderia pensar no clássico Gre-Nal. No entanto, o confronto será entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, que se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 21h15min, na Arena do Corinthians, pela primeira rodada da temporada regular da NFL.

As equipes mencionadas são realmente rivais na principal liga de futebol americana, pois atuam na mesma divisão, a AFC Oeste. Contudo, não são da mesma cidade, muito menos do mesmo estado. Os clássicos na NFL são diferentes do futebol.

Em primeiro lugar, essa rivalidade existe por conta do sistema de divisões da Liga. São quatro franquias em cada divisão, e os times se enfrentam obrigatoriamente duas vezes na temporada regular, uma em casa e outra fora. No caso do jogo no Brasil, os Chargers são os mandantes, ou seja, as cores da equipe serão predominantes na Arena do Corinthians, mesmo que nas arquibancadas a torcida possa ser maior a favor dos Chiefs.

Outro ponto sobre essa rivalidade é que existe sim um clima hostil entre as equipes, afinal são pelo menos dois jogos por ano. No entanto, isso é visto mais dentro de campo do que por parte da torcida. Geralmente, os torcedores aproveitam mais o evento, e quando criam algum desafeto é por conta de confrontos históricos que ficaram marcados na memória deles, para o bem ou para o mal.

Ineditismo no Brasil

O jogo em São Paulo marca um ineditismo na NFL, pois pela primeira vez uma rivalidade divisional será disputada fora dos Estados Unidos. Jogar em casa, principalmente contra os rivais, é um fator importante.

Porém, os Chargers ainda não se consolidaram em Los Angeles. São duas equipes na cidade, e os Rams, que chegaram em 2016, têm maior torcida, enquanto os Chargers migraram de San Diego para LA e deixaram uma legião de fãs na antiga cidade.

No caso dos Chiefs, a maior rivalidade da franquia pode ser considerada contra o Denver Broncos, pois os estados de Kansas e do Colorado ficam próximos, no centro dos EUA. O outro time da divisão é o Las Vegas Raiders, que também mudou de cidade, mas consegue rivalizar contra os três adversários de maneira parecida.