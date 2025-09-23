Gre-Nais com pouco público: quando o que se vê em campo reflete na arquibancada

No domingo (21), colorados e gremistas não ocuparam todo o espaço que tinha à sua disposição. André Ávila / Agencia RBS

Rivais centenários, Grêmio e Inter fazem um dos maiores clássicos do mundo. Não é do Estado, do Brasil ou das Américas. É de todo o globo. São poucos os confrontos que se equiparam ao que o Gre-Nal faz com seu povo.

São noites mal dormidas e longas horas até a data do tão esperado jogo. São milhares de torcedores ansiosos para que cheguem logo os 90 minutos que definiram o clima dos próximos dias nas empresas, escolas, repartições públicas e tantos outros espaços que gremistas e colorados compartilham no dia a dia.

Os piores públicos

O clássico gaúcho é praticamente um estado de espírito. No entanto, encontra-se golpeado no seu âmago: o torcedor parece tê-lo abandonado. Dos últimos 10 Gre-Nais, os dois pelo Brasileirão de 2025 tiveram o pior público recente. Soma-se a esses o disputado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, realizado no período pós-enchente.

Quando Grêmio e Inter mediram forças no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em 19 de abril, 27.286 pessoas acompanharam in loco na Arena o empate em 1 a 1.

Já neste domingo (21), foram 28.176 torcedores presentes no Beira-Rio para acompanhar a vitória de virada do Tricolor por 3 a 2 em partida marcada por três pênaltis para o Colorado, dois expulsos e um técnico demitido ao seu encerrar.

Como se faz projeção de público

O público no Gre-Nal 448 foi abaixo do projetado pelo Inter. A expectativa da direção colorada era de que o time do então treinador Roger Machado fosse empurrado por mais de 40 mil fanáticos, o que não se concretizou.

O vice-presidente de Administração do Inter, André Dalto, explica que a previsão de público é feita com auxílio de um software. No cálculo são levados em conta fatores como resultados de campo, outros jogos no mesmo horário e histórico prévio.

— O nosso modelo estimava entre 32 e 35 mil pessoas. Por que a gente chegou na expectativa de 40 (mil)? Porque fizemos uma promoção que a gente nunca tinha feito em um Gre-Nal, onde nossos sócios podiam levar um acompanhante a custo zero — revela.

Dalto salienta que também foram levados em conta as vendas de ingressos e o número de check-ins feitos. Porém, a quantidade esperada não foi alcançada mesmo na partida contra o maior rival.

Por que o público reduzido

Para o vice de Administração do Inter, o público reduzido é explicado por dois fatores: o momento do clube — que vem de eliminações recentes em Libertadores e Copa do Brasil — e o tempo chuvoso do começo de domingo.

— O público que vinha do Interior foi bem abaixo do que costuma ser em outros Gre-Nal e a gente acredita que tem a ver com isso. Foram bem menos excursões — relata.

Não relacionado diretamente ao clássico, mas também impactando na presença do torcedor no estádio, Dalto aponta a implementação da biometria facial como um dos fatores que ajuda a diminuir a média de público. Isto porque diminui-se a possibilidade de empréstimo do cartão de sócio e afasta a atuação de cambistas.

Outra situação que corrobora na diminuição do público no Beira-Rio está a dificuldade de deslocamento, principalmente de quem depende do transporte da Trensurb.

— Por exemplo, no Inter e Flamengo, a gente teve relatos de torcedores da Região Metropolitana, de Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, que tiveram muita dificuldade para retornar para suas casas no pós-jogo, porque não teve extensão do horário do trem — conta o vice-presidente de Administração colorado.

Para trazer o torcedor de volta — além de melhorar o rendimento dentro de campo —, Dalto diz que o clube aposta na força do seu sócio e nas vantagens que ele tem em relação aos preços dos ingressos.

As explicações para o público do Gre-Nal do primeiro turno

O vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio Eduardo Magrisso entende que há muitas causas para um baixo público em jogos importantes e com elas conjugadas é possível encontrar uma explicação.

A primeira razão é o desempenho do time. Magrisso recorda que à época do Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão a equipe não animava o torcedor. Além disso, poucas semanas antes, ocorreram os clássicos do Gauchão que impediram o octacampeonato tricolor — com o da Arena ultrapassando os 50 mil torcedores.

— No entanto, 27.286 pessoas em um jogo (o clássico do primeiro turno do Brasileirão) pode ser considerado um público médio, porém abaixo das expectativas para um Gre-Nal de Campeonato Brasileiro — admite.

O vice-presidente aponta como outro motivo a ser considerado a ausência de check-in para o sócio patrimonial. Ou seja, quando ele não comparece seu lugar não é preenchido por outro torcedor.

Por fim, Magrisso recorda a questão dos preços dos ingressos, à época definidos exclusivamente pela Arena Porto-Alegrense.

— Castigava o torcedor de menor poder aquisitivo — pondera, e completa:

— O Grêmio entende que os espaços mais nobres do estádio podem ter preço superior. Mas os locais mais populares devem ser mais acessíveis.

Reflexos do campo na arquibancada

Em abril, na Arena, teve espaços vagos. Renan Mattos / Agencia RBS

Comunicadora identificada de Grêmio do Grupo RBS, Queki costuma participar das jornadas esportivas acompanhando de perto da torcida. Na arquibancada, percebeu de perto o que afastou o torcedor gremista do Gre-Nal 447, em abril.

— O Gre-Nal do primeiro turno ainda era muito próximo da perda do título gaúcho para o rival, de forma natural. Além do desânimo do torcedor em relação ao time, que não empolgava nem um pouco, ainda tinha uma questão significativa: o clássico aconteceu no feriado de Páscoa, em um sábado, às 21h — aponta e completa apontando outro fator:

— Isso contou muito na época, também aliado ao fato de que a Arena não era do Grêmio e os valores dos ingressos e promoções não eram nada atrativos.

Leia Mais Ex-meia de Grêmio e Inter tem prisão decretada por atrasar pagamento de pensão

Para Queki, o desempenho em campo reflete diretamente na presença do torcedor no estádio. Ela entende que a boa presença de público na Arena se dá mais pelo clube ter passado a controlá-la do que pelos resultados:

— O time do Grêmio não empolgava nem um pouco e a torcida se manteve presente nesses últimos jogos. Claro que a empolgação do fator Arena ajuda muito. Fico na dúvida se isso vai permanecer por muito tempo caso o time não volte a empolgar.

O torcedor colorado e comunicador da Rádio Atlântida Lelê Bortholacci resume a situação dos dois times:

— Se o time está apresentando pouco em campo, pouca torcida. Se o time está apresentando muito em campo, mais torcida. É uma equação bem fácil de se entender, e nesse caso agora do jogo de domingo, no caso do Gre-Nal, ambas as torcidas não esperavam nada dos seus times, por isso que nenhuma delas lotou o seu espaço.

Para Lelê a questão do horário ou do tempo chuvoso são superados pelo torcedor para se fazer presente no estádio em caso de Gre-Nal. Assim, a baixa presença fica na conta mesmo do que é visto dentro de campo.

Público nos últimos Gre-Nais

Gre-Nal 448 (Brasileirão) — Inter 2x3 Grêmio

Público: 28.176 pessoas (25.519 pagantes)

Data: 21/9/2025

Local: Beira-Rio

Gre-Nal 447 (Brasileirão) — Grêmio 1x1 Inter

Público: 27.286 pessoas (26.899 pagantes)

Data: 19/4/2025

Local: Arena do Grêmio

Gre-Nal 446 (Gauchão) — Inter 1x1 Grêmio

Público: 48.295 pessoas (43.820 pagantes)

Data: 16/3/2025

Local: Beira-Rio

Gre-Nal 445 (Gauchão) — Grêmio 0x2 Inter

Público: 51.077 pessoas (50.648 pagantes)

Data: 8/3/2025

Local: Arena do Grêmio

Gre-Nal 444 (Gauchão) — Grêmio 1x1

Público: 45.364 pessoas (44.987 pagantes)

Data: 8/2/2025

Local: Arena do Grêmio

Gre-Nal 443 (Brasileirão) — Inter 1x0 Grêmio

Público: 48.089 pessoas (41.970 pagantes)

Data: 19/10/2024

Local: Beira-Rio

Gre-Nal 442 (Brasileirão) — Grêmio 0x1 Inter

Público: 27.961 pessoas (27.771 pagantes)

Data: 22/6/2024

Local: Couto Pereira (Curitiba-PR)

Gre-Nal 441 (Gauchão) — Inter 3x2 Grêmio

Público: 47.197 pessoas (41.666 pagantes)

Data: 25/2/2024

Local: Beira-Rio

Gre-Nal 440 (Brasileirão) — Inter 3x2 Grêmio

Público: 39.133 pessoas (34.561 pagantes)

Data: 8/10/2023

Local: Beira-Rio

Gre-Nal 439 (Brasileirão) — Grêmio 3x1 Inter

Público: 39.438 pessoas (36.701 pagantes)

Data: 21/5/2023

Local: Arena do Grêmio

A presença de público

Zero Hora fez um levantamento com os públicos de Grêmio e Inter em dois recortes: em todas as partidas do ano e nas partidas a partir da pausa para o Mundial de Clubes. Confira os números.

Grêmio

Em 23 partidas na Arena, o Grêmio levou ao seu estádio um total de 551.643 pessoas. Isto representa uma média de público de 23.984 no ano. Desde a parada para o Mundial de Clubes são seis partidas em casa, com uma média superior: 30.447. Acrecenta-se aí um fato que aproximou os gremistas da Arena: a compra do estádio e de sua gestão por parte do empresário Marcelo Marques.

Maiores públicos do ano na Arena

51.077 - Grêmio 1x1 Inter (Gauchão) 46.237 - Grêmio 1x1 Alianza Lima (Sul-Americana) 45.724 - Grêmio 0x1 Mirassol (Brasileirão) 45.364 - Grêmio 0x2 Inter (Gauchão) 35.087 - Grêmio 0x1 Sport (Brasileirão) 27.286 - Grêmio 1x1 Inter (Brasileirão) 27.085 - Grêmio 1x0 Santos (Brasileirão) 26.072 - Grêmio 2x1 Juventude (Gauchão) 25.138 - Grêmio 0x0 Ceará (Brasileirão) 23.367 - Grêmio 2x0 Flamengo (Brasileirão)

Inter

Do lado colorado, foram 24 partidas no Beira-Rio no ano. Foram 612.528 pessoas transitando pelo estádio, o que representa uma média de 25.522 no ano. No recorte após o Mundial de Clubes são nove partidas e uma média um pouco menor: 23.835.

Maiores públicos do ano no Beira-Rio

49.295 - Inter 1x1 Grêmio (Gauchão) 43.581 - Inter 0x2 Flamengo (Libertadores) 42.804 - Inter 3x0 Atlético Nacional (Libertadores) 37.492 - Inter 3x3 Nacional (Libertadores) 35.427 - Inter 3x1 Juventude (Brasileirão) 33.801 - Inter 1x2 Fluminense (Copa do Brasil) 33.712 - Inter 2x1 Bahia (Libertadores) 31.976 - Ceará (Brasileirão) 31.321 - Cruzeiro (Brasileirão) 30.665 - Palmeiras (Brasileirão)

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.