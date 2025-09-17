Esportes

Aumenta ou reinicia?
Gre-Nal 448 terá invencibilidade de dois anos em jogo; confira as maiores sequências sem derrota na história do clássico

Inter não perde para o Grêmio desde o duelo de número 440 da rivalidade

Valter Junior

