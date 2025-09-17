Gre-Nal 448 terá invencibilidade de dois anos em jogo; confira as maiores sequências sem derrota na história do clássico

Sequência do Inter começou com Valencia e Alan Patrick; última vitória do Grêmio teve Suárez e Bitelo. André Ávila / Agência RBS / Ivan Pacheco / Agencia RBS

A escalada é longa e lenta, mas a queda é rápida, de uma hora para outra, em um descuido qualquer. Assim funcionam as invencibilidades em Gre-Nais. A atual, propriedade colorada, dura oito partidas.

A sequência iniciada em 2023 engatinha para entrar entre as maiores da história caso o Grêmio não a interrompa nos próximos dois clássicos, o primeiro deles no domingo (21), às 17h30min.

A série de invencibilidade do Inter teve início no Gre-Nal 440, disputado em em 21 de maio de 2023. São dois anos sem vitória do Grêmio. Em oito partidas, são cinco vitórias vermelhas e três empates.

A última vitória teve Mano Menezes como peça do jogo. O atual técnico gremista comandava o Inter, naquele maio de 2023. O Grêmio venceu por 3 a 1 na Arena, em partida válida pelo primeiro turno do Brasileirão.

Construção da atual sequência invicta

Depois, começa a série colorada no 3 a 2 no clássico 440. Valencia, Wanderson e Alan Patrick marcaram os gols colorados, João Pedro e Suárez descontaram.

Desde então, a sequência tem: vitória do Inter, vitória do Inter, vitória do Inter, empate, vitória do Inter, empate, empate. O pacote de jogos se configura na maior invencibilidade da década.

O Grêmio havia sido a última equipe a atingir a marca. Ficou 11 partidas sem ser batido pelo rival, entre 17 de março de 2019, no Gre-Nal 418, e 3 de outubro de 2020, no clássico 428.

Ao todo, são oito sequência de pelo menos 10 jogos sem derrota na história do Gre-Nais, cinco deles pertencentes ao Inter.

A maior hegemonia do Grêmio, em termos de invencibilidade, foi de 13 partidas, entre junho de 1999 e outubro de 2002. No lado colorado, a maior série sem perder para o rival foi na década de 1970. Entre 1971 e 1975, os colorados emendaram 17 jogos sem derrota.

No domingo, pouco antes das 20h, essa conta terá aumentado ou reiniciado?

As maiores invencibilidades

Inter — 17 jogos (1971 a 1975)

Inter — 16 jogos (1947 a 1949)

Grêmio — 13 jogos (1999 a 2003)

Grêmio — 12 jogos (1987 a 1989)

Grêmio — 11 jogos (2019 a 2020)

Inter — 10 jogos (1942 a 1944)

Inter — 10 jogos (1979 a 1981)

Inter — 10 jogos (1978 a 1979)

A atual sequência invicta do Inter

Gre-Nal 440 — Inter 3x2 Grêmio Gre-Nal 441 — Inter 3x2 Grêmio Gre-Nal 442 — Grêmio 0x1 Inter Gre-Nal 443 — Inter 1x0 Grêmio Gre-Nal 444 — Grêmio 1x1 Inter Gre-Nal 445 — Grêmio 0x2 Inter Gre-Nal 446 — Inter 1x1 Grêmio Gre-Nal 447 — Grêmio 1x1 Inter

