Governo do RS projeta data para a descida de skate no CAFF; treinamentos serão retomados nesta quinta

Sandro Dias, o Mineirinho, deve descer a megarrampa na próxima semana Duda Fortes / Agencia RBS

Será retomada nesta quinta-feira (18) a fase de treinamentos da descida de skate do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), conforme divulgou em nota o governo do Rio Grande do Sul.

No comunicado, foi explicado também que o atleta Sandro Dias, o Mineirinho, irá descer a megarrampa na próxima semana, ainda sem dia exato: "a depender das condições meteorológicas, bem-estar do atleta e eventuais ajustes necessários após os treinos".

Também foi oficializado que o evento não será aberto ao público. "Por medida de segurança e para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e a máxima concentração do atleta", explicou o governo do RS, que anunciou a realização da transmissão em vídeo ao vivo do acontecimento.

Leia o comunicado do governo do RS

"O Governo do Rio Grande do Sul e a Red Bull informam que a fase de treinamentos para o Red Bull Building Drop, em que o atleta Sandro Dias, o Mineirinho, irá descer a rampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), será retomada nesta quinta-feira (18/9). Já a descida oficial está prevista para ocorrer na próxima semana, a depender das condições meteorológicas, bem-estar do atleta e eventuais ajustes necessários após os treinos.

Por medida de segurança e para garantir a rápida remoção em caso de acidentes e a máxima concentração do atleta, a descida oficial não será aberta ao público, mas haverá transmissão ao vivo. Os detalhes sobre como assistir serão divulgados com antecedência, nos próximos dias. No período de treinamento e mesmo durante a descida oficial, o Caff seguirá funcionando normalmente.