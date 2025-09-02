Goleiro de Copa do Mundo sai para tomar café e desiste de assinar contrato com clube espanhol

Ochoa foi convocado para cinco Copas do Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O goleiro Ochoa é um dos grandes nomes da história do futebol mexicano, principalmente por seu desempenho em Copas do Mundo. Ele disputou cinco no total e teve dois confrontos contra o Brasil, em 2014 e 2018. Aos 40 anos, próximo da aposentadoria, ele protagonizou um episódio inusitado na Espanha.

Após disputar a última temporada no AVS, da primeira divisão portuguesa, Ochoa está livre no mercado e tinha um acordo encaminhado para disputar a segunda divisão espanhola pelo Burgos. Inclusive, o jogador viajou até a cidade para assinar o contrato.

Com o contrato em mãos, o goleiro pediu a revisão de uma cláusula do contrato. Neste momento, ele deixou a sala em que a negociação ocorria e foi tomar um café antes de assinar. A questão é que o mexicano não retornou ao ambiente e não respondeu mais nenhuma forma de contato.

Segundo o Marca, da Espanha, a torcida do Burgos não se importou com a "fuga" do goleiro, pois entendia que ele não iria entregar o suficiente dentro dos gramados.