Nunca mais voltou
Goleiro de Copa do Mundo sai para tomar café e desiste de assinar contrato com clube espanhol

Aos 40 anos, Ochoa tinha um acordo encaminhado com o Burgos e estava na cidade da equipe para firmar o vínculo

