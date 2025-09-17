Goleada do PSG e vitória do Liverpool nos acréscimos; veja os resultados desta quarta-feira na Champions League 

O segundo dia da fase de liga da Champions League foi movimentado. Foram 19 gols nos seis jogos desta quarta-feira (17), válidos pela primeira rodada do torneio.
Os destaques foram para a goleada do PSG por 4 a 0 sobre a Atalanta e a vitória nos acréscimos do Liverpool sobre o Atlético de Madrid, por 3 a 2 — Van Dijk marcou de cabeça aos 47 do segundo tempo, em Anfield.
Em Munique, o Bayern venceu o Chelsea por 3 a 1. O único visitante que levou a melhor nesta quarta foi a Inter de Milão, que bateu o Ajax por 2 a 0.
Antes desses jogos, o estreante Pafos, mesmo com um a menos e fora de casa, segurou um empate sem gols com o Olympiacos. A igualdade no placar também ocorreu na República Tcheca, com o 2 a 2 entre Slavia Praha e Bodo/Glimt.
Os resultados desta quarta-feira
- Olympiacos 0x0 Pafos
- Slavia Praha 2x2 Bodo/Glimt
- Ajax 0x2 Inter
- Bayern de Munique 3x1 Chelsea
- Liverpool 3x2 Atlético de Madrid
- PSG 4x0 Atalanta
Os resultados dos jogos de terça
- Athletic Bilbao 0x2 Arsenal
- PSV 1x3 USG
- Benfica 2x3 Qarabag
- Juventus 4x4 Borussia Dortmund
- Real Madrid 2x1 Olympique de Marseille
- Tottenham 1x0 Villarreal
Os demais jogos da primeira rodada
Quinta-feira (18)
- Club Brugge x Monaco
- København x Bayer Leverkusen
- Frankfurt x Galatasaray
- Manchester City x Napoli
- Newcastle x Barcelona
- Sporting x Kairat