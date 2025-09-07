Golaço, Grêmio, Inter, presença VIP, timidez: como foram as 24 horas de Ronaldinho na fronteira

Partida durou cerca de 40 minutos. Rafael Diverio / Agencia RBS

— É como andar de bicicleta.

A expressão usada por Ronaldinho para definir seu gol de falta, por cima da barreira, no Galáticos Game, jogo festivo em Rivera, poderia servir também para explicar as 24 horas que passou na fronteira do Uruguai com o Brasil, mais especificamente Santana do Livramento.

O craque, que não esqueceu como bater na bola e dar passes enviesados, também sabe que precisa lidar com o fato de não dar um passo sem que alguém esteja a seu lado, celular ou caneta na mão para uma foto, um vídeo e um autógrafo.

Longe dos gramados há uma década, o gaúcho mais famoso do mundo continua com fama intocável, carisma imenso e timidez impressionante para qualquer coisa que não seja jogar bola.

Do apito inicial ao intervalo, Ronaldinho mostrou aos 17 mil fãs que lotaram o Estádio Atilio Paiva porque foi duas vezes o melhor do mundo.

Quase não deu passou a bola se não fosse olhando para o lado oposto ao do destino final da bola. Dominou com estilo. Sorriu. Sofreu um pênalti. Bateu, converteu. Bateu a primeira falta, Castillo, ex-goleiro da seleção uruguaia, voou e defendeu.

Na segunda, por cima da barreira, nem se juntasse Rochet, Muslera e Rodolfo Rodríguez. Uns minutos depois, no encerramento do primeiro tempo, ele deu a volta olímpica cercado por uma gurizada e alguns repórteres e influenciadores, e se despediu do público. Saiu do estádio, entrou no carro e foi para o aeroporto rumo a Porto Alegre.

Para quem o acompanhou desde o início da noite de sexta, os 40 minutos de jogo pareceram ser seus momentos mais felizes e soltos. Enquanto a bola rolava, Ronaldinho mostrava ser o filho da Dona Miguelina brincando com os cachorros no pátio de casa.

Mas antes disso teve o hino brasileiro. E o hino uruguaio. Que pareciam Faroeste Caboclo naquele frio enrigelante da fronteira. E antes disso teve o deslocamento para o Atilio Paiva, com o trânsito intenso do caminho para o estádio misturado ao dos freeshops. E antes disso teve a entrevista coletiva.

Em coletiva, Ronaldinho se mostrou tímido nas respostas. Rafael Diverio / Agencia RBS

Por mais protocolar que seja uma entrevista coletiva, ela escancara o desconforto. Houve uma tentativa de combinar perguntas, focar bastante no evento. Mas uma conversa com os organizadores bastou para evidenciar a importância de se ouvir Ronaldinho, uma raridade atualmente.

As respostas de Ronaldinho mostraram o quanto ele não gosta disso. E o quanto não quer e envolver em polêmica. Sugeriu aos meninos e meninas que sonham em jogar futebol que "se dediquem bastante". Comentou que "se sentia muito feliz" de estar em Rivera, no Uruguai, no evento beneficente, no restaurante onde fez preseça VIP, no hotel. Na pergunta sobre sua percepção sobre a dupla Gre-Nal, disse:

— Sou gremista, quero que o Grêmio ganhe sempre. Mas torço pelo Inter por ser o time da minha cidade.

É bem diferente de Lugano, o outro embaixador do evento. Na entrevista coletiva que tinha também a presença de Rekoba Kobayashi, organizador do evento, o eterno capitão da seleção uruguaia deu respostas mais contundentes, brincou que o Brasil tem um treinador retranqueiro, Carlo Ancelotti, e o Uruguai, um ofensivista, Marcelo Bielsa:

— O mundo está do avesso.

Ronaldinho só lembrou que foi treinado por Ancelotti e fez elogios tímidos. Além do "espero que seja campeão" da Copa do Mundo de 2026.

Foi sua primeira aparição pública no sábado. Ele almoçou no hotel, não foi ao encontro dos demais jogadores. Não houve registro de incursão noturna na noite de sexta-feira após sair do restaurante. E certamente teria.

Porque Rivera apenas reprisou o comportamento de qualquer cidade do mundo que receba a visita de Ronaldinho. Não tem um passo que dê sem alguém com um celular ao lado. Desde seus primeiros dias de glória do futebol, a vida tem sido essa. Assim como cobrar falta por cima da barreira, Ronaldinho não esquece do tamanho da vigilância.