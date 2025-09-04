Gol de mão, Libertadores e Gre-Nal: sede do Galáticos Game, Atilio Paiva recebeu jogos históricos

Estádio Atilio Paiva recebe o Galáticos Game neste sábado (6). intendencia departamental de rivera / Divulgação

O Estádio Atilio Paiva, que receberá o Galáticos Game, jogo com Ronaldinho, Lugano e outras estrelas no sábado (6), já foi sede de partidas memoráveis. Rivera, cidade que faz fronteira com Santana do Livramento, presenciou uma vitória histórica da Seleção Brasileira sobre a Argentina, uma invasão colorada na Libertadores e até um Gre-Nal.

Inaugurado em 1927, o estádio passou por duas reformas, uma na década de 1960 e outra em 1995, para a Copa América. Nessa última, o autor do primeiro gol foi Francescoli, em amistoso entre Uruguai e Nova Zelândia.

A seguir, recordamos outros jogos importantes do palco do jogo beneficente de sábado (6).

Jogos memoráveis do Atilio Paiva

Copa América 1995 — quartas de final

Brasil (4)2x2(2) Argentina

As quartas de final da Copa América de 1995, disputada no Uruguai, tiveram Brasil x Argentina. A então seleção tetracampeã mundial enfrentava os detentores do título sul-americano.

Com melhor campanha, o Brasil permenceu em Rivera para o jogo, após passar toda a primeira fase na cidade da fronteira, e recebeu os hermanos para o duelo eliminatório.

Os argentinos saíram na frente, com Balbo, aos dois minutos. Edmundo empatou aos nove. Batistuta recolocou os rivais na frente ainda no primeiro tempo. Quando a partida se aproximava do fim, Túlio deixou tudo igual. Esse gol ficou na memória porque o atacante brasileiro dominou a bola com o braço. Nos pênaltis, deu Brasil: 4 a 2.

Ficha do jogo

Brasil (2)(4)

Taffarel; Jorginho, Aldair, André Cruz e Roberto Carlos; Cesar Sampaio, Dunga, Leonardo (Túlio) e Juninho Paulista; Edmundo e Sávio. Técnico: Zagallo.

Argentina (2)(2)

Cristante; Zanetti, Fabbri, Cáceres e Chamot; Astrada, Simeone, Ortega (Ayala) e Borrelli; Batistuta (Hugo Pérez) e Balbo (Acosta). Técnico: Passarella.

Gols: Balbo, aos 2, Edmundo, aos 9, Batistuta, aos 29 minutos do 1º tempo; Túlio, aos 36 do 2º tempo.

Libertadores 2010

Torcida colorada lotou o Atilio Paiva Fernando Gomes / Agencia RBS

Cerro 0x0 Inter

Na campanha que culminaria com o bi da Libertadores, o Inter se sentiu em casa mesmo sendo visitante contra o Cerro. Os uruguaios decidiram mandar o jogo no Atilio Paiva, e a torcida colorada encheu as arquibancadas.

Apesar do apoio e da óbvia diferença entre os dois times, o Inter de Jorge Fossati não conseguiu se impor. E ficou num modorrento 0 a 0 com o adversário.

Ficha do jogo

Cerro (0)

Rolero; Asconeguy, Pablo Melo, Ibañez e Leites; Pellejero, Suáez, Caballero e Dadomo; Alvaro Mello (Molina) e Rodrigo Mora (Lombardi). Técnico: Pablo Repetto.

Inter (0)

Abbondanzieri; Bruno Silva (Nei), Índio, Sorondo e Kleber; Sandro, Guiñazu, Edu, D’Alessandro (Andrezinho) e Giuliano (Taison); Alecsandro. Técnico: Jorge Fossati.

Gre-Nal 384

Grêmio ganhou de virada no clássico disputado em 2011. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Grêmio 2x1 Inter

Na primeira fase do Gauchão de 2011, houve o primeiro (e até agora único) Gre-Nal fora do Brasil. Grêmio e Inter se enfrentaram em Rivera, com vitória tricolor, de virada.

Guto abriu o placar para os colorados, mas Lins e Bruno Collaço assinalaram a virada. Os dois times levaram reservas, inclusive os técnicos.

Roger Machado comandou o Grêmio e Enderson Moreira estava na casamata do Inter. Esse descaso com o jogo levou apenas 4 mil pessoas ao estádio.

Ficha do jogo

Grêmio (2)

Marcelo Grohe; Mario Fernandes, Vilson (Willian Magrão), Neuton e Bruno Collaço; Mateus Magro, Adilson, Maylson e Mithyuê (Lins); Diego Clementino e Dener. Técnico: Roger Machado.

Inter (1)

Muriel; Daniel, Moledo, Ronaldo Alves e Massari; Juliano, Augusto (Wagner Libano), Natan (Marinho) e Marquinhos Gabriel; Ricardo Goulart (Thiago Humberto) e Guto. Técnico: Enderson Moreira.