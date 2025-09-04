Esportes

Na fronteira
Notícia

Gol de mão, Libertadores e Gre-Nal: sede do Galáticos Game, Atilio Paiva recebeu jogos históricos

Estádio de Rivera, no Uruguai, que deverá estar lotado no sábado para jogo com presença de Ronaldinho, presenciou partidas memoráveis ao longo de quase um século

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS