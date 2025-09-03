Gil tem rescisão com o Santos publicada no BID e deve anunciar aposentadoria

A carreira do experiente zagueiro Gil, de 38 anos, que terminaria em dezembro, pode ter chegado ao fim nesta quarta-feira. O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF anunciou a rescisão do vínculo com o Santos e o jogador não deve mais atuar profissionalmente. Depois de ter sido convencido pelos companheiros a continuar em 2025 na equipe da Vila Belmiro, o defensor perdeu espaço e acertou o rompimento em comum acordo.

Gil fez história no Corinthians, onde atuou por duas vezes, totalizando oito temporadas, ou 444 jogos, apenas nove fora do time titular, e conquistou títulos importantes, como a Recopa Sul-Americana de 2013 e o Brasileirão de 2015.

No começo de 2024, em reformulação pesada do elenco corintiano, não teve o vínculo renovado e aceitou o projeto para ser um dos líderes do Santos na temporada de ascensão após queda para a Série B. Liderou o time na conquista do acesso e do título e anunciou, em dezembro, que estava dando adeus aos gramados.

A saída do técnico Fábio Carille foi um dos motivos por não querer mais seguir no Santos. Mas os companheiros o convenceram a mudar de ideia. Ocorre que Pedro Caixinha chegou e o encostou, utilizando todas as opções do elenco.

O Santos não emplacou e o português teve de recorrer ao zagueiro. Novas mudanças de comando, com Cléber Xavier e agora Juan Pablo Vojvoda e novamente o veterano perdeu espaços, primeiro com o jovem Souza ganhando oportunidades e agora com o argentino resgatando Zé Ivaldo, então afastado.