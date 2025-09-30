Gigantes goleiam na abertura da segunda rodada da Champions League; veja os resultados desta terça

A segunda rodada da fase de liga da Champions League começou nesta terça-feira (30) de forma agitada. Foram cinco goleadas e 33 gols em nove partidas.
Os destaques ficam para os atropelos de Real Madrid — com hat-trick de Mbappé — Atlético de Madrid e Bayern de Munique, que marcaram cinco vezes em suas partidas, contra Kairat, Frankfurt e Pafos. Os merengues e os bávaros jogaram fora de casa.
Inter de Milão e Marseille também venceram por placares elásticos. Os franceses venceram o Ajax por 4 a 0, enquanto os italianos bateram o Slavia Paha por 3 a 0, ambos em casa. O único duelo que terminou empatado foi entre Bodo/Glimt e Tottenham, em 2 a 2.
Os resultados dos jogos desta terça-feira (30)
- Atalanta 2x1 Club Brugge
- Kairat 0x5 Real Madrid
- Atlético de Madrid 5x1 Frankfurt
- Bodo/Glimt 2x2 Tottenham
- Chelsea 1x0 Benfica
- Galatasaray 1x0 Liverpool
- Inter 3x0 Slavia Praha
- Marseille 4x0 Ajax
- Pafos 1x5 Bayern
Os demais jogos da primeira rodada
Quarta-feira (1º)
- Qarabag x København
- USG x Newcastle
- Arsenal x Olympiacos
- Monaco x Manchester City
- Barcelona x PSG
- Leverkusen x PSV
- Dortmund x Athletic Bilbao
- Napoli x Sporting
- Villarreal x Juventus