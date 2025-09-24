Gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner avançam às quartas do Challenger de Lisboa

Cabeças de chave número 1 do ATP Challenger de Lisboa, em Portugal, os gaúchos Orlando Luz e Marcelo Demoliner estão classificados para as quartas de final do torneio, que oferece aos campeões 100 pontos no ranking mundial.
Nesta quarta-feira (24), Luz e Demoliner venceram o austríaco David Pilcher e o croata Nino Serdarusic por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (8-6), em 1h27min de jogo.
A parceria gaúcha vai enfrentar nas quartas de final, quem passar do confronto entre os portugueses Francisco e Henrique Rocha e a dupla do búlgaro Alexander Donski e sérvio Stefan Latinovic.
Número 60 do ranking mundial de duplas da ATP, Orlando Luz é o quarto melhor brasileiro da lista, enquanto Marcelo Demoliner é o quinto, na 85ª posição.
Fernando Romboli vence duelo brasileiro
Em um confronto entre brasileiros, o carioca Fernando Romboli superou o gaúcho Rafael Matos e está classifcado para a chave principal do ATP 500 de Tóquio, no Japão.
Romboli e o polonês Jan Zielinski garantiram a vaga ao vencerem Matos e o português Nuno Borges por 6/3, 6/7 (7/9) e 10-2, em 1h36min de partida.
Na estreia, o principal brasileiro no ranking de duplas (40º) irá encarar a parceria dos estadunidenses Christian Harrison e Evan King, cabeças de chave número 1.