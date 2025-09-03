Gaúchos acompanharão jogo da NFL novamente, após sucesso em 2024: "Uma oportunidade fantástica"

Da esquerda para a direita, o grupo de amigos: Victor, Renata, Henrique, Rafael, Deborah, Gabriel, Camila e Luiz. Arquivo Pessoal / Reprodução

O jogo da NFL no Brasil em 2024 reuniu pessoas de todos os cantos do Brasil e de estrangeiros. Na partida realizada em 6 de setembro do ano passado, gaúchos apaixonados pelo futebol americano estiveram presentes na Arena do Corinthians, em São Paulo, para acompanhar a história ser escrita.

Um grupo de oito amigos de Porto Alegre esteve próximo do gramado para acompanhar a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers. E, nesta sexta-feira (5), metade do grupo estará novamente no estádio para acompanhar Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs.

— Desde o momento em que foi anunciado o jogo em São Paulo, no ano passado e neste também, já houve toda uma movimentação minha, da minha noiva e dos meus amigos, para que a gente de fato se organizasse para comprar os ingressos e a viagem — conta Rafael Cristane, 33 anos, que é fisioterapeuta e apaixonado pela NFL.

Para garantir presença no jogo, ele e os amigos montaram uma força-tarefa, pois sabiam que os ingressos se esgotariam rapidamente, como de fato ocorreu.

Rafael e Deborah são noivos e foram juntos ao jogo em 2024. Arquivo Pessoal / Reprodução

— Abrimos no computador vários navegadores, todos atentos na página de vendas, durante a pré-venda, para de fato conseguirmos comprar os ingressos. Tivemos sucesso no ano passado e neste ano por muita sorte, pois muitas pessoas conhecidas não conseguiram. Elas queriam participar, tinham disponibilidade de horário, condição financeira, mas não conseguiram comprar os ingressos. A gente, por sorte, conseguiu — relata Cristane.

A vontade de estar novamente também se deu pelo fato do jogo prometer muitas emoções.

— Vai ser um jogão, promete ainda mais do que ano passado, que tinha uma expectativa muito boa. Este ano mais ainda, por tudo que envolve também o Kansas City Chiefs, com o Patrick Mahomes e o Travis Kelce. Será uma oportunidade fantástica — finaliza.

Sexta-feira (5), às 21h15min (horário de Brasília)

SportTV 2, ge tv, ESPN 3, Disney+ e Cazé TV anunciam a transmissão.

