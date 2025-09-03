Esportes

Em São Paulo
Notícia

Gaúchos acompanharão jogo da NFL novamente, após sucesso em 2024: "Uma oportunidade fantástica"

Grupo foi no ano passado e metade voltará à Arena do Corinthians para assistir a Chargers x Chiefs, na sexta-feira

Alex Torrealba

