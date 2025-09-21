Gaúcha tem recuperação relâmpago de cirurgia para disputar os Jogos da Juventude: "Não sabem o quanto nos dedicamos"

Sofia passou por cirurgia no joelho. Abelardo Mendes Jr / COB / Divulgação

Quem diria que uma escola apresentaria um esporte diferente para os alunos atrairia as crianças para uma modalidade incomum? Ironias a parte, o Colégio Murialdo oferece como pratica esportiva aos jovens o badminton. Bad o quê? Badminton, caro leitor.

Os quatro atletas gaúchos classificados para a modalidade nos Jogos da Juventude, disputados em Brasília, conheceram o esporte na instituição de ensino de Caxias do Sul. Atualmente, Arthur Sachet, Artur Folchini Zampieri, Laura Aver Chiele e Sofia dos Santos treinam juntos no Recreio da Juventude, clube da cidade serrana.

Explicações

Repete-se com constância a pergunta feita no parágrafo anterior. Uma resposta foi formulada pelo quarteto. A ponto de um ir complementando a resposta do outro.

— Já estamos acostumados. Explicamos que é um esporte olímpico — inicia um deles. — As pessoas se espantam quando dizemos que é o segundo esporte mais praticado no mundo - prossegue outro. — Dos esportes de raquete, é o mais rápido de todos — conclui um terceiro.

"Antenas" para fora das mochilas

São quase extraterrestres para alguns não apenas por praticarem o badminton. Eles andam exibindo suas “anteninhas” pelo Centro Internacional de Convenções, onde são disputadas diversas modalidades. As longas raquetes não cabem por inteiro nas mochilas, então o cabo fica exposto, parecendo pequenas antenas nas costas.

Esporte que abre as portas

Todos da equipe competem desde tenra idade. Desde os 10 anos viajam o Brasil para participar de campeonatos.

— É um esporte que nos dá oportunidades desde o início. Competimos em alto nível desde cedo. O badminton nos abre portas — argumenta Sofia.

O grande número de praticantes se explica. O esporte é muito praticado na Ásia. No Brasil, está em desenvolvimento. Não ter muitos adeptos deixa a relação com o badminton mais interessante, embora também queiram popularizar o esporte.

Poucos imaginam o tanto de tempo dedicado aos treinos. Não apenas doação à prática. Todos palestram em escolas para difundir o badminton.

Superação de lesão para competir

Sofia e Arthur Sachet em ação nas duplas mistas. Vinicius Gaiger/SEL Ascom / SEL Ascom / Divulgação

Na Copa do Mundo de 1994, ficou famoso o caso do italiano Franco Baresi. O zagueiro de alta classe se lesionou durante o Mundial, operou o joelho e se recuperou a tempo de jogar a final. Sofia passou por cirurgia no menisco pouco mais de um mês antes de estar nos Jogos da Juventude. Poucos dias depois da operação estava em quadra.

— Não sabem o quanto de tempo nos dedicamos. Para não mexer a perna, eu treinava sentada. O pessoal ia me jogado as petecas para eu rebater. Queria muito participar da competição — conta a adolescente de 16 anos. — Mas parecia que ela nunca tinha parado — acrescenta Laura.

Recuperação de craque

Zuuuuuuuuuump faz a raquete cortando o ar em um potente smash do fundo da quadra. A peteca saiu como um míssil da raque e pousou mansa no outro lado da quadra. Ponto para Arthur Sachet contra um adversário do Distrito Federal. Resignadas, torcedoras locais lamentam.

— Esse dormiu com a peteca — protestou com uma interlocutora.