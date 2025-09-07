Gaúcho de 18 anos é vice-campeão mundial de beach tennis na Itália

Felipe Loch, 18 anos, já defendeu a seleção brasileira de beach tennis. Reprodução / Instagram / felipe.loch_

O porto-alegrense Felipe Loch, de apenas 18 anos, conquistou neste domingo (7) um resultado histórico para o beach tennis gaúcho.

Ao lado do catarinense André Baran, 34 anos, o garoto chegou à final do Campeonato Mundial de duplas da modalidade, disputado em Cesenatico, na Itália.

A dupla brasileira perdeu a decisão para os líderes do ranking, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, por 2 sets a 0, com duas parciais de 3/6.

Com o resultado, Loch disparou da 10ª para a 6ª posição no ranking mundial, tornando-se o primeiro gaúcho a chegar à final da principal competição do circuito na modalidade.

Com ascensão meteórica, o garoto já defendeu a seleção brasileira de beach tennis, que conquistou o bronze na Copa do Mundo por equipes de 2024. Desde junho, ele forma dupla com o multicampeão André Baran, ex-número 1 do mundo e hoje número 4 no ranking.

Loch não foi o único gaúcho a fazer história. O também porto-alegrense Fabrício Neis, 35 anos, chegou à semifinal da competição, jogando ao lado do paulista Allan Oliveira, 30 anos, sendo eliminado pelos campeões Gianotti e Spoto.

Fabrício Neis (E) é o único da história a ser top 100 do mundo no tênis e no beach tennis