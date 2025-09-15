Gaúcha Maria Lúcia vence etapa de Saquarema do SLS Select Series 

Maria Lúcia faz excelente temporada. SLS Select Series / Divulgação

Pela terceira vez, a Turfa Skatepark, em Saquarema (RJ), recebeu o SLS Select Series de Skate Street. O evento realizado neste domingo (14) reuniu 30 competidores, sendo 20 skatistas no masculino e 10 no feminino.

A edição de Saquarema, segunda do calendário, foi fundamental na corrida por uma vaga em uma das etapas do SLS Championship Tour 2026 e contou com a vitória da gaúcha Maria Lúcia, no feminino, e do paulista Ivan Monteiro, no masculino.

O SLS Select Series possui ranking próprio, que contempla três etapas e também pontua paralelamente para o ranking brasileiro de Street Open 2025.

Entre as mulheres, a etapa de Saquarema teve oito skatistas mais Bianca Godoi, que venceu a disputa dos Trials no dia anterior.

A etapa das meninas foi formada por: Duda Ribeiro, Maria Lúcia, Maria Almeida, Daniela Vitória, Carla Karolina, Giovana Santos, Ana Carolina Mayer e Duda Oliveira.

Confirmando grande fase na carreira, a skatista de Canoas, Maria Lúcia, terminou a competição em primeiro lugar ao marcar 26.90 pontos.

— Estou muito feliz de ter ganhado. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família. Quero agradecer ao Ricardo (técnico) por ter me ajudado, por ter conseguido mudar minha cabeça para essa final. E também sem ele eu não sei o que teria acontecido — disse a medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção.

O pódio ainda teve Duda Ribeiro e Carla Karolina em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Masculino

Ivan Monteiro confirmou favoritismo. SLS Select Series / Divulgação

A disputa masculina contou com 20 skatistas, com destaque para Otoniel Soares, que se classificou para as finais no Trials de sábado.

Ivan Monteiro, João Lucas Alves, Gabryel Aguilar, Wallace Gabriel, Matheus Mendes, Sebastian Simonetto, Vitor Hugo Genghini e Elton Melonio foram alguns dos nomes presentes no evento.

Ivan Monteiro sagrou-se campeão somando 35.74 pontos, ficando à frente de Sebastian Simonetto e Wallace Gabriel.

— Desde a manhã eu já visualizava isso acontecendo. Quase não consegui passar para a final, foi muita pressão. Eu precisava acertar duas manobras para garantir duas boas notas, e a responsabilidade era enorme. Cheguei aqui na terça-feira e venho treinando todos os dias, sozinho, pela manhã, na pista. Essa é a dedicação necessária para conquistar o primeiro lugar. Quero parabenizar todos que estiveram na final, porque todos andaram muito bem hoje — comentou Ivan.