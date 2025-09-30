Galatasaray e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Rams Park Stadyumu, em Istambul, na Turquia.
Escalações para Galatasaray x Liverpool
Galatasaray: Çakir; Singo, Sánchez, Bardakcr e Jakobs; Torreira, Lemina, Akgun, Gundogan e Yilmaz; Osimhen. Técnico: Okan Buruk
Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz e Gakpo; Isak. Técnico: Arne Slot
Arbitragem para Galatasaray x Liverpool
Clement Turpin, auxiliado por Nicolas Danos e Benjamin Pages. VAR: Jérôme Brisard (todos da França)
Onde assistir a Galatasaray x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo no Space e na HBO Max (streaming)