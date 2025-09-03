Gabriel Jesus não está inscrito na fase de liga da Champions; confira outras ausências

Gabriel Jesus está no Arsenal desde 2022. Paul ELLIS / AFP

Com os confrontos definidos, os 36 clubes classificados para a Champions League aguardam pelo começo da competição, no dia 16 de setembro. Em contrapartida, não são todos os atletas que atuam por clubes garantidos no torneio que estarão na disputa. Pelo menos na fase de liga, alguns nomes conhecidos não vão estar em campo.

O brasileiro Gabriel Jesus, por exemplo, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018 e convocado para o Mundial de 2022, foi excluído da lista de 23 inscritos do Arsenal. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e deve estar à disposição da equipe em dois meses.

Mesmo assim, o técnico Mikel Arteta optou por deixar o jogador fora da lista, que contempla os oito jogos da fase de liga.

Ainda na Inglaterra, outro nome que chama a atenção é o italiano Federico Chiesa, que foi excluído da lista do Liverpool. No caso dele não há algum tipo de lesão. O técnico Arne Slot optou por inscrever o jovem Rio Ngumoha, de 17 anos.

No futebol inglês, o Tottenham não inscreveu o camisa 10 James Maddison, lesionado, e o jovem atacante Mathys Tel. O Manchester City deixou o volante Kalvin Phillips de fora.

E um caso curioso é do argentino Facundo Buonanotte. Ele foi anunciado recentemente por empréstimo, vindo do Brighton, da Inglaterra, e declarou em sua chegada que estava ansioso para jogar a Champions. No fim, o jogador não foi inscrito e não participará da fase de liga.

