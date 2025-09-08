Gabriel Bahia se diz surpreso com caso de manipulação e reforça o peso da camisa do Botafogo

O Botafogo apresentou oficialmente nesta segunda-feira o zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos, contratado por empréstimo junto ao Volta Redonda até março de 2026. O defensor já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição para estrear nas próximas partidas. O acordo prevê obrigação de compra caso metas estabelecidas sejam alcançadas, sinalizando a aposta da diretoria em seu potencial.

Visivelmente emocionado, Gabriel lembrou a trajetória até chegar ao atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. "Estou muito feliz de chegar a uma equipe que vem crescendo a cada dia. Muito comprometido para fazer o melhor sempre por esse time. É um passo muito importante na minha carreira. Desde onde eu comecei na Bahia, jogando nos campos de terra, estar vestindo essa camisa hoje é muito importante para mim. Vem crescendo no cenário brasileiro e mundial", afirmou.

A ligação com Rogério Corrêa, técnico do Volta Redonda, também foi destacada pelo zagueiro, que atribuiu ao antigo treinador parte fundamental do caminho percorrido. "O Rogério Corrêa foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje. O que me atraiu no Botafogo foi a evolução desse time. Atual campeão da América e do Brasileiro, isso foi fundamental também. É uma camisa tão importante no cenário, como é hoje", completou.

Na coletiva, Gabriel também abordou um tema delicado: seu nome apareceu em investigações relacionadas a apostas esportivas, com suspeitas de recebimento de cartões de forma proposital durante a Série B. O jogador se defendeu e afirmou ter sido surpreendido com a notícia. "Eu e minha família fomos pegos de surpresa. Não faz parte da minha índole. Hoje estou aberto para qualquer coisa que precisarem, à disposição", declarou.

Dentro de campo, o novo reforço ressaltou o comprometimento com treinamentos e a busca por solidez defensiva, características que o credenciaram no Volta Redonda e chamaram a atenção do Botafogo. "É o trabalho no dia a dia. Treinar firme, respeitar sempre o companheiro e dar minha vida quando chegar a oportunidade. Estar preparado para dar alegria com essa camisa", destacou.

O jogador ainda frisou sua versatilidade, com prioridade pelo setor defensivo, mas com disposição em contribuir quando necessário em outras funções. "Sempre treino muito esse aspecto. Primeiro, o defensor tem que defender. Mas, quando a gente precisa, sou sempre muito dedicado no que é passado no dia a dia dos treinamentos para fazer o que precisa", explicou.