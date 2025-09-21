Fritz bate Alcaraz pela primeira vez, e Time Mundo lidera a Laver Cup

Fritz comemora vitória. EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O segundo dia de jogos da Laver Cup foi encerrado na madrugada deste domingo (21), no Brasil, noite de sábado em São Francisco, nos Estados Unidos, com o Time Mundo liderando por 9 a 3.

Após três vitórias em quatro partidas da Europa, na rodada inicial, o Time Mundo reagiu e fez 100% de aproveitamento.

O resultado mais surpreendente foi a vitória do estadunidense Taylor Fritz sobre o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking e que recentemente conquistou o título do US Open. Com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h11min de partida, o número 4 do mundo derrotou o rival pela primeira vez em quatro confrontos.

A rodada iniciou com o australiano Alex De Minaur (8º) superando o alemão Alexander Zverev (3º) por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h29min de jogo.

Logo depois foi a vez do argentino Francisco Cerúndolo (21º) vencer o dinamarquês Holger Rune (11º) por 6/3 e 7/6 (5). Com este resultado, a equipe mundo passou a liderar a série por 5 a 3.

O jogo que encerrou a rodada foi de duplas, com o triunfo da parceria do estadunidense Alex Michelsen e do australiano De Minaur sobre o norueguês Casper Ruud e o dinamarquês Rune por 6/3 e 6/4.

Sistema de disputa e pontuação

A Laver Cup é disputada ao longo de três dias. A cada nova rodada de jogos, a pontuação dada aos tenistas vencedores aumenta. No primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três.

Vinte e quatro pontos estão em disputa. A primeira equipe que conquistar 13 pontos, é sagrada campeão no torneio. Caso haja um empate ao final de domingo (12 a 12), uma partida extra, de duplas, será disputada para definir a equipe vencedora. Desde 2017, essa partida de desempate nunca foi necessária.

Confira os jogos deste domingo (21)

16h - Alex Michelsen (EUA)/Reilly Opelka (EUA) x Carlos Alcaraz (ESP)/Casper Ruud (NOR)

17h10 - Alex de Minaur (AUS) x Jakub Mensik (CZE)

18h20min - Francisco Cerúndolo (ARG) x Carlos Alcaraz (ESP)

19h30 - Taylor Fritz (EUA) x Alexander Zverev (ALE)