Francine Oliveira cruza o país e brilha pela delegação gaúcha nos Jogos da Juventude

Francine conquistou seis medalhas, sendo cinco de ouro e uma de prata. Camila Hermes / Agencia RBS

Se já não aconteceu, não demorará para Francine Oliveira ter seu peso em medalhas. Mesmo para uma ginasta em que a leveza é requisito vital, trata-se de um feito e tanto. Apenas nos Jogos da Juventude em 2024 e 2025 foram 12 pódios. Na edição deste ano, encerrada nesta quinta-feira (25) em Brasília, foram cinco ouros, entre eles o bicampeonato no individual geral, e um bronze.

Ela foi o nome mais reluzente da delegação gaúcha. Os atletas do Estado somaram 26 medalhas ao todo. Quase um quarto delas graças a Francine.

— Estou muito feliz porque era a minha última vez. Fui para dar meu 100%, o meu melhor — destaca.

A vida de Francine é feita de trocas. A primeira foi a das piscinas pelos ginásios. Aos três anos, antes de uma aula de natação, viu uma menina emendando uma estrelinha na outra. Encantada, pediu para a mãe descobrir qual esporte era aquele. Substituição feita. Saiu a natação, entrou a ginástica artística.

A segunda requereu maior complexidade. Com os resultados e as medalhas pesando o peito, era hora de treinar em uma estrutura mais desenvolvida. Belém-PA ficou pequena para o seu potencial. Das propostas recebidas, optou pelo Grêmio Náutico União por conhecer a técnica Adriana Alves.

— Teve um campeonato brasileiro que ela me chamou a atenção. Era forte, explosiva, pequenininha. Tinha bom potencial. A mãe dela é uma batalhadora para ela estar aqui — conta Adriana,

De Belém-PA para Porto Alegre

Deixou a capital paraense, o pai e um irmão, além do açaí e do tacacá, suas comidas favoritas. Tinha de nove para 10 anos. Veio para Porto Alegre com uma mala, a mãe e outro irmão e um coração inundado de saudades de quem ficou na outra ponta do Brasil.

Trocou o famoso açaí paraense, comido salgado, pelo açaí gaúcho. Saiu de cena o tacacá e entrou o churrasco. Só a saudade foi insubstituível.

— Eu ficava muito triste, com saudade. Não queria deixar meu pai e meu irmão, e os amigos também. Eu chorava que não queria vir — revela.

A conexão Belém-Porto Alegre não é rara na ginástica. O União recebe diversas ginastas de clubes paraenses. Sem estrurura física e técnica, enviam as meninas para o Sul. Outro caso emblemático é Andreza Lima, reserva da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, e da mesma origem de Francine.

A saudade de Francine só acabou nos últimos meses quando o pai e o irmão migraram para Porto Alegre. Os Oliveira estão todos juntos outra vez.

— Agora voltou tudo ao normal — alivia-se.

Aumento na dificuldade

Aos 14 anos, Francine inicia a vida de ginasta adulta. Camila Hermes / Agencia RBS

Agora se avizinha outra mudança de alto grau de dificuldade de partida. Nos próximos dias, disputará o brasileiro juvenil, uma de suas últimas competições na categoria em que colecionou conquistas. Aos 14 anos, inicia a vida de ginasta adulta.

— Brinco que acabou o recreio. Tem de começar a fazer mais ginástica, como eu digo. Tem de arriscar mais, aumentar a dificuldade. É um outro mundo — explica Kiko Burtet, seu técnico no União.

Ele planificou os pontos a serem trabalhados para aumentar o arsenal de ferramentas para Francine ombrear com os grandes nomes do país e do mundo. A partida é desatar bloqueios mentais que travam a realização de movimentos mais arriscados.

— A Fran é muito talentosa e muito potente. Tem potencial para o alto nível. Faremos um trabalho técnico e cognitivo — complementa o treinador.

A troca definitiva de categoria será a quarta mudança significativa na vida de Francine. O que ela espera não mudar é a quantidade de medalhas pesando sobre o peito.