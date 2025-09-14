Francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é a campeã do SP Open

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah e o troféu do SP Open. Fotojump / Divulgação/SP Open

A francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é a campeã de simples da primeira edição do SP Open. Ela conquistou o maior título da carreira neste domingo (14), na Quadra Central Maria Esther Bueno, no Parque Villalobos, ao vencer a final contra a indonésia Janice Tjen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma hora e 26 minutos de jogo.

Esta foi a primeira conquista da carreira da jogadora de 19 anos. Após a vitória, ela ergueu o troféu feito pelo joalheiro Ara Vartanian, inspirado no Marco Zero de São Paulo, e que foi levado à quadra pela judoca brasileira Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris-2024.

— Eu vim de tão longe. Este é um troféu que vou manter no meu coração. Um jogo pode fazer a diferença. Um ponto pode fazer a diferença — disse a jovem campeã, que ainda declarou ser fã do atacante Neymar.