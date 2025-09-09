Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
Escalações para Fortaleza x Vitória
Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto e Ze Wellysson; Pochettino, Lucca Prior e Breno Lopes; Deyverson. Técnico: Martín Palermo
Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho (Romarinho); Erick, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Rodrigo Chagas
Arbitragem para Fortaleza x Vitória
Ainda não divulgado pela CBF.
Onde assistir a Fortaleza x Vitória
A partida será transmitida ao vivo no Premiere.