Fluminense x Lanús, pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Fluminense e Lanús se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30min, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. A partida ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro. O primeiro confronto terminou 1 a 0 para o Lanús, na Argentina.
Escalações para Fluminense x Lanús
Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Otávio (Bernal); Serna, Canobbio, Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.
Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marich; Cardozo, Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.
Arbitragem para Fluminense x Lanús
Jesus Valenzuela auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. VAR: Angel Arteaga.
Onde assistir a Fluminense x Lanús
A partida será transmitida ao vivo no SBT e no Paramount+.