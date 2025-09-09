Fluminense x Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Na ida, o clube baiano venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. Os cariocas precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta.
Escalações para Fluminense x Bahia
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Serna, Nonato e Canobbio; Cano. Técnico: Renato Portaluppi
Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Acevedo e Jean Lucas. Cauly, Kayky e William José. Técnico: Rogério Ceni
Arbitragem para Fluminense x Bahia
Matheus Delgado Candançan (SP) auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Onde assistir à Fluminense x Bahia
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere