Flávia Saraiva é ouro na trave da Challenge Cup de ginástica artística

Um dos principais nomes da ginástica artística brasileira, Flávia Saraiva conquistou neste domingo (28) a medalha de ouro na final da trave da etapa de Szombathely da Challenge Cup, na Hungria.
Após terminar na liderança na fase classificatória, Flavinha fez uma ótima apresentação e venceu com 13.800, mais de meio ponto de vantagem sobre a espanhola Alba Petisco, prata com 13.250. Gréta Mayer, da Hungria, completou o pódio com 13.100.
Outra brasileira finalista foi Júlia Soares, que fez 12.700 e acabou em sexto lugar.
Mas além de Flávia, a equipe feminina ainda conseguiu um pódio duplo no solo. Com 12.550, Júlia Soares foi prata, ficando à frente de Júlia Coutinho, bronze com 12.250. A campeã foi a romena Denisa Golgota, com 12.750 de avaliação dos árbitros.
No sábado, Ana Luiz Lima já havia levado o bronze nas barras paralelas assimétricas.
Entre os homens, Caio Souza disputou duas finais e garantiu a medalha de prata nas barras paralelas. Com 14.150, ele ficou a 0.100 do turco Ferhat Arican, ouro. O húngaro Krisztofer Meszaros levou o bronze com 13.900.
Caio ainda foi o quinto colocado na barra fixa. Com 14.000, ele ficou a 0.250 do chileno Luciano Letelier, bronze.
A medalha de ouro foi do cazaque Milad Karimi (14.750) e a prata ficou com o colombiano Ángel Barajas (14.650).
No salto, Yuri Guimarães fez 13.450 e terminou em sétimo lugar. O pódio teve o cipriota Neofytos Kyriakov, ouro com 13.850, o húngaro Szilard Zavory, prata com 13.850, e o búlgaro Eddie Penev, bronze com 13.750.
Esta foi a última competição antes do Campeonato Mundial da modalidade, que acontecerá em Jacarta, na Indonésia, entre 19 e 25 de outubro.