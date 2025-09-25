Flamengo visita Estudiantes por vaga nas semifinais da Libertadores

Precisando apenas de um empate, o Flamengo visita na noite desta quinta-feira (25), no encerramento das quartas de final da Libertadores, o argentino Estudiantes, para quem só a vitória interessa.

'El Pincha' já demonstrou que não esqueceu sua mística internacional, que lhe permitiu levantar quatro títulos no principal torneio de clubes das Américas, o último deles em 2009.

Na semana passada, no Rio de Janeiro, o time de La Plata correu o risco de ser goleado, mas conseguiu marcar um gol no fim e sair do Maracanã com uma derrota de 2 a 1, um resultado razoável que permite sonhar com a classificação em casa.

"Sabemos o gigante que vamos enfrentar. Mas sabemos como crescer. Eles jogam bem e, mesmo assim, ainda estamos a um gol de distância. Vamos tentar, acreditamos em nós", alertou Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes.

A partida no Maracanã foi marcada por um erro de arbitragem do árbitro colombiano Andrés Rojas, que expulsou indevidamente o atacante equatoriano Gonzalo Plata aos 82 minutos, quanto o time carioca vencia por 2 a 0.

Após os protestos da equipe rubro-negra, que atribuiu a pequena vantagem ao erro do árbitro, a Conmebol reconheceu a falha e suspendeu a punição ao jogador equatoriano, mas o clima permaneceu tenso.

"Eles são um time poderoso e têm as ferramentas para se manifestar e pressionar o adversário. Deixem que se manifestem. Eles inventaram muitas histórias. O problema é deles. Estou focado em trabalhar duro e mostrar isso diante da nossa torcida. O Estudiantes vai contra todos na Libertadores", disse Domínguez.

- Peso dos milhões -

Sem as estrelas de outrora, Domínguez comanda um time que já conseguiu surpreender na 'Liberta', apesar de não ter constado entre os principais candidatos ao título.

Nas oitavas de final, eliminou um peso-pesado do Paraguai, o Cerro Porteño, e na fase de grupos, derrotou o atual campeão, o Botafogo. E no Clausura argentino, está a apenas um ponto do líder Unión no Grupo A.

Mas o Flamengo, com uma das folhas salariais mais caras das Américas, será o osso mais duro de roer nesta temporada.

Os rubro-negros não só chegam a La Plata com a certeza de serem os favoritos a ir mais longe, mas também como líderes do Brasileirão, à frente de Cruzeiro e Palmeiras, no momento em que restam 14 rodadas para o fim.

Após começar com vários reservas, o Flamengo colocou todas as suas estrelas em campo no segundo tempo do empate em 1 a 1 de domingo no clássico carioca contra o Vasco.

- Jorginho de volta -

Para este jogo de volta da Libertadores, o técnico Filipe Luís anunciou um elenco com quase todos os seus melhores jogadores, incluindo o retorno de Jorginho, que ficou afastado por mais de um mês devido a uma lesão na coxa.

"As pessoas sabem da importância desta partida. A torcida está muito confiante para o jogo, que vai ser muito difícil. Temos que continuar jogando assim, independentemente do local da partida, e impor o nosso estilo de jogo", destacou o ítalo-brasileiro.

A partida será disputada às 21h30 no Estádio UNO, em La Plata.

Quem vencer este confronto vai enfrentar nas semifinais o Racing, da Argentina, que eliminou o Vélez Sarsfield no duelo argentino de terça-feira com uma vitória de 1 a 0.

Prováveis escalações:

Estudiantes: Fernando Muslera - Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia - Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain - Gabriel Neves ou Thiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina - Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro - Jorginho ou Nicolás de la Cruz, Saúl - Gonzalo Plata, Arrascaeta, Samuel Lino - Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (CHI).