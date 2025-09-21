Flamengo termina em quarto no Mundial de basquete masculino

O Flamengo não conseguiu seu terceiro título na Copa Intercontinental de basquete masculino. A competição organizada pela Federação Internacional de Basketball (FIBA), equivale ao Mundial de clubes e foi disputada pela 35ª vez.
Seis equipes participaram do torneio em Singapura e os cariocas terminaram em quarto lugar.
Neste domingo (21), no jogo que valia um lugar no pódio, o Flamengo acabou derrotado pelo Al Ahli Trípoli, da Líbia, por 95 a 85.
Com um duplo-duplo de 19 pontos e 11 rebotes, o pivô Makur Make, que nasceu no Quênia, mas imigrou para a Austrália com apenas um ano, foi o destaque da partida.
Já o armador cabo-verdiano Ivan Almeida fez 21 pontos e foi o cestinha. Outro grande nome foi o cubano naturalizado porto-riquenho Ismael Romero, que fez 18 pontos, apanhou 11 rebotes e deu cinco assistências.
No Flamengo, Gui Deodato e o estadunidense Markeith Cummings marcaram 14 pontos, cada.
Espanhóis conquistam o bicampeonato
Em uma reedição da final da temporada anterior, o espanhol Unicaja Málaga venceu o NBA G League United por 71 a 61, e conquistou o bicampeonato.
O pivô francês Killian Tillie, ex-Memphis Grizzlies, foi o cestinha do Unicaja com 14 pontos.
Já o armador estadunidense Tyler Kalinoski fez 12 pontos e acabou eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da Copa Intercontinental.