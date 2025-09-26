Flamengo elimina Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Libertadores

O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores nesta quinta-feira (25) ao derrotar o argentino Estudiantes por 4 a 2 nos pênaltis, apesar de ter perdido por 1 a 0 neste jogo de volta das quartas de final, disputado no Estádio UNO, em La Plata.

Gastón Benedetti (45'+2) marcou o gol que o Estudiantes precisava para empatar em 2 a 2 no placar agregado e levar a decisão para as penalidades máximas, após o time carioca vencer por 2 a 1 na semana passada, no Rio de Janeiro.

O goleiro argentino Agustín Rossi foi fundamental na classificação do Flamengo, defendendo as cobranças de Benedetti e Santiago Ascacibar, enquanto os jogadores do rubro-negro converteram todos as suas.

"Foi uma partida muito difícil. Nosso adversário fez um sacrifício defensivo enorme. Esse tipo de jogo não é fácil. É difícil jogar as quartas de final da Copa Libertadores. Sempre tem um 'mas...', e o importante é que o Flamengo está nas semifinais", disse o técnico Filipe Luís.

Nas semifinais, o time carioca vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield em outro duelo das quartas de final com duas vitórias por 1 a 0.

Com a obrigação de vencer, a equipe da casa tentou dominar, mas tinha dificuldades para avançar, frustrado por um adversário bem posicionado, que não queria recuar demais e esperava com suas três linhas bem compactas.

Sem conseguir se aproximar, a primeira tentativa foi um chute para fora de Benedetti, de canhota, de meia distância, mas o Flamengo, com um pouco menos de posse de bola, se mostrava mais certeiro e assustou com um cruzamento de Lino que Pedro finalizou da direita, mas Facundo Rodríguez se jogou no chão para afastar, quando Muslera já não tinha mais chances.

Pela esquerda, o time da casa conseguia avançar em alguns momentos e novamente chegou com um chute de primeira de Arzamendia, mas encontrou Rossi bem posicionado.

O Flamengo ficou a milímetros de marcar com Saúl, que primeiro chutou rasteiro e o uruguaio Muslera desviou. A bola acertou a base da trave direita, e logo depois, o espanhol tentou novamente com um chute de pé esquerdo para fora, raspando a trave.

- Benedetti, herói e vilão -

O primeiro tempo estava chegando ao fim, mas quase na última jogada, Núñez chutou de frente, longe, e Carrillo não conseguiu alcançar. Benedetti veio de trás, desferiu um potente chute de pé esquerdo que pegou Rossi de surpresa, fazendo 1 a 0.

O segundo tempo não teve muitas emoções, disputado em um clima tenso, com as duas equipes convencidas de que o menor erro poderia custar a eliminação.

O Flamengo tentou pressionar em busca do empate, mas Arrascaeta parecia exausto e embora tenha tentado cruzar, quase não conseguiu incomodar a defesa do Estudiantes, que conseguiu afastar todos os cruzamentos para a área.

Com espaço para contra-ataques, foi o Estudiantes quem chegou mais perto de ampliar a vantagem, com um passe longo de Muslera que Carrillo cabeceou para Benedetti, que avançou sozinho e superou Rossi, mas o VAR constatou que o lateral estava impedido.

O time brasileiro não melhorou, sem ideias para tentar o empate, e os anfitriões tiveram uma última chance de marcar o gol da classificação quando o colombiano Edwuin Cetré avançou pelo meio e chutou de pé direito, mas a bola passou perto da trave de Rossi.

Os 180 minutos se passaram e, no desempate, o Flamengo levou a melhor, com Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Leo Pereira marcando, enquanto apenas José Sosa e Cetré converteram para o time da casa. Rossi se esticou todo para defender os chutes de Benedetti e Ascacibar.

"No vestiário, conversamos sobre o que podemos fazer com essa dor. Quando tudo isso passar, voltaremos a persistir. Ainda temos o Clausura pela frente e vamos com tudo", comentou Eduardo Domínguez, logo após a eliminação do Estudiantes da Libertadores, cuja taça ergueu quatro vezes, a última em 2009.