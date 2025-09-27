Final do Mundial de Vôlei masculino será decidida neste domingo entre Itália e Bulgária; veja horário e onde assistir

Italianos (E) e búlgaros (D) decidirão título no domingo. Volleyball World / Divulgação

O Mundial de Vôlei masculino conheceu seus dois finalistas. Neste sábado (27), em Pasay City, nas Filipinas, a atual campeã Itália e a surpreendente Bulgária garantiram classificação e decidirão o título no domingo (28), às 7h30min (de Brasília).

A primeira vaga foi conquistada pela seleção búlgara, que foi comandada pelos irmãos Aleksandar e Simeon Nikolov e voltará a disputar uma final após 55 anos.

Tradicional escola do voleibol mundial, a Bulgária tem cinco medalhas na história do torneio, quatro de bronze e uma de prata.

Contra a República Tcheca, neste sábado, a equipe treinada pelo italiano Gianlorenzo Blengini, que nasceu um ano depois do vice-campeonato búlgaro em 1970, venceu por 3 a 1 (25/20, 23/25, 25/21 e 25/22) e segue invicta neste Mundial, com cinco vitórias e apenas quatro sets perdidos.

Aleksandar Nikolov é o maior pontuador do Mundial. Volleyball World / Divulgação

Com 21 anos, o ponta Aleksandar Nikolov marcou 31 pontos e agora soma 150 em toda a competição.

Três anos mais jovem, o levantador Simeon Nikolov não só preparou o ataque como assinalou nove pontos e chegou a impressionante marca de 44 neste Mundial, número altíssimo para um jogador desta posição.

Com autoridade, Itália vence a Polônia

A segunda semifinal foi uma reedição da decisão do título de 2022 e, mais uma vez, a Itália levou a melhor sobre a Polônia.

Em um jogo bem disputado, os italianos se impuseram em sets diretos, parciais de 25/21, 25/22 e 25/23, e agora vão em busca do quinto título mundial.

Romanò foi destaque na vitória da Itália. Volleyball World / Divulgação

No duelo com os poloneses, os comandados de Ferdinando De Giorgi dominaram os momentos decisivos de cada parcial, especialmente na terceira, quando saíram de uma desvantagem de cinco pontos (12 a 7), para a virada no final.

Com 15 acertos, o oposto Yuri Romanò foi o principal pontuador do jogo. Logo abaixo o ponteiro cubano, naturalizao polonês, Wilfredo León com 14 pontos marcados.

Tricampeão mundial como jogador (1990, 1994 e 1998), o ex-levantador De Giorgi poderá ganhar seu quinto título, o segundo como treinador, já que também dirigiu a Azzurra na conquista em 2022.

Final do Mundial de Vôlei masculino

Itália x Bulgária

Quando? Domingo (28), às 7h30min (horário de Brasília).