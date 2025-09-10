Aos 20 anos, João Mendes, filho de Ronaldinho, seguirá atuando no futebol inglês. Após passagem pelo Burnley, ele assinou contrato nesta quarta-feira (10) com o Hull City, da segunda divisão da Inglaterra, segundo o jornal The Sun.
O portal britânico complementa a informação dizendo que Mendes integrará o time sub-21. Pelo antigo clube, o ponteiro canhoto disputou cinco partidas na Premier League Cup, torneio sub-21, marcando um gol e dando duas assistências.
A carreira de Mendes iniciou na base do Cruzeiro, onde atuou por quatro temporadas. Em 2023, o pai o levou para fazer teste no Barcelona. Aprovado, ele assinou contrato com o sub-19 do Barça.
O período por lá foi até o final de junho de 2024, quando o vínculo acabou. Em agosto daquele ano, Mendes assinou com o Burnley.