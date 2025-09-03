Fifa aplica multa de R$ 814 mil à Argentina por racismo nas Eliminatórias

Fabrice Coffrini / AFP

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (3) uma série de multas às federações por casos de racismo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E uma das entidades punidas foi a Associação de Futebol Argentino (AFA), multada em 120 mil francos suíços, equivalente a R$ 814 mil, por atitudes discriminatórias de torcedores da sua seleção em jogo contra a Colômbia.

O episódio racista aconteceu no dia 10 de junho, na partida entre argentinos e colombianos, em Buenos Aires. O jogo terminou empatado por 1 a 1. A Fifa não entrou em detalhes sobre o ato considerado discriminatório. E aplicou a multa, de quase US$ 150 mil, por uma única denúncia.

O jogo também rendeu uma multa de 5 mil francos suíços (R$ 34 mil) ao meio-campista argentino Enzo Fernandez, por uma falta perigosa. O argentino também foi suspenso por dois jogos. Atual campeã mundial, a Argentina se classificou por antecipação para o Mundial a ser disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Outras cinco federações foram punidas por "discriminação e abuso racista": Albânia, Chile, Colômbia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina. A entidade albanesa recebeu a maior multa, de 161,5 mil francos suíços (pouco mais de um R$ 1 milhão). A federação chilena foi multada em 115 mil francos suíços, enquanto a Colômbia terá que desembolsar 70 mil francos suíços. A Sérvia deve pagar 50 mil e a Bósnia-Herzegovina, 21 mil.