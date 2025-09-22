Felipão é citado em súmula do Gre-Nal por ofensas á árbitro: 'Enfiou a faca no Grêmio e girou'

A súmula do Gre-Nal, vencido pelo Grêmio por 3 a 2 no Beira-Rio, trouxe um episódio envolvendo Luiz Felipe Scolari. O árbitro Marcelo de Lima Henrique relatou que o coordenador técnico gremista o ofendeu após o apito final. O documento destacou a postura de um personagem que, aos 76 anos, vinha mantendo um papel discreto nos bastidores do clube.

Segundo o árbitro, Felipão se dirigiu a ele de forma dura ao fim da partida. No documento, Marcelo registrou a frase: "Você é ladrão, me roubou. Enfiou a faca no Grêmio e girou. Seu safado, seu sem vergonha." O teor da declaração amplia a gravidade do episódio e pode render encaminhamentos disciplinares contra o coordenador técnico.

A figura de Scolari, até então associada ao papel de suporte interno e de aconselhamento, ganha novo contorno diante da repercussão. A expectativa de menor exposição de um ídolo histórico contrasta com a atitude registrada no clássico, revelando como o ambiente do Gre-Nal segue capaz de romper barreiras de contenção.

No mesmo relatório, o auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo, também foi mencionado. O árbitro apontou que ele falou de maneira ríspida durante o tumulto, deixando claro que a irritação à beira do gramado envolveu membros do elenco e da comissão tricolor.

Enquanto isso, dentro das quatro linhas, o Grêmio conseguiu uma vitória que muda a ordem da tabela. Com 28 pontos, assumiu a 12ª posição, ultrapassando justamente o Internacional, que estacionou nos 27 e caiu para o 13º lugar. O resultado representou alívio para os tricolores e para o treinador, que ganhou uma sobrevida.