Favoritos, Itália e Polônia vão se enfrentar nas semifinais do Mundial masculino de vôlei

Italianos comemoram vaga na semifinal. Volleyball World / Divulgação

Finalistas do último Campeonato Mundial masculino de vôlei, Itália e Polônia irão decidir uma vaga na final do torneio, que acontece nas Filipinas,

Nesta quarta-feira (24), pelas quartas de final, os italianos derrotaram a Bélgica por 3 a 0 (25/13, 25/18 e 25/18), em apenas 1h30min de jogo e devolveram a derrota sofrida para os belgas, na fase de grupos.

Com 26 erros na partida, a Bélgica foi presa fácil para a atual campeã, que ainda marcou oito pontos de saque contra um e seis de bloqueio contra um.

O central Roberto Russo, com 12 acertos (seis de ataque, quatro de bloqueio e dois de saque) foi o principal pontuador da Itália, que ainda contou com boas atuações da sua dupla de ponteiros, Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, que marcaram 11 e 10 pontos, respectivamente.

— Estou muito feliz, porque o torneio é muito difícil e vencemos a Bélgica, uma ótima seleção, para quem perdemos na fase de grupos. Mas hoje foi mais uma partida e estou muito feliz — disse Russo para a Volleyball TV.

Polônia passa pela Turquia

León foi destaque da Polônia. Volleyball World / Divulgação

Em busca de seu quarto título mundial, a Polônia derrotou a Turquia por 3 a 0 (25/15, 25/22 e 25/19), em 1h22min de jogo.

A partida foi marcada pelo grande número de erros, 22 da seleção turca e 21 da equipe polonesa.

O ponteiro cubano naturalizado polonês Wilfredo León e o central Jakub Kochanowski, ambos com 13, foram os principais pontuadores do confronto.

Veja os próximos jogos das quartas de final

Quinta-feira (25)

4h30min -República Tcheca x Irã

9h - Bulgária x EUA

* Horários de Brasília