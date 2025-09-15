Favoritos confirmam e conquistam títulos da 3ª etapa do Circuito Nacional de Badminton 

A partir da esquerda: Sâmia Lima, Juliana Viana, Ana Júlia Ywata e Jackeline Luz no pódio feminino. Olavo Sales / Fotop/Divulgação/ CBBD

As finais da terceira etapa do Circuito Nacional Top-16 de Badminton, no domingo (14), em Aracaju (SE), foram dominadas pelos favoritos. O torneio, que reuniu os melhores atletas do Brasil na atualidade, acabou marcado por jogos de excelência técnica, rivalidades conhecidas e muita emoção dentro de quadra.

Na chave de simples, os líderes do ranking nacional Juliana Viana e Donnians Oliveira confirmaram favoritismo e saíram com a medalha de ouro. A mesma situação aconteceu nas duplas femininas, com Jaqueline Lima e Sâmia Lima no topo do pódio.

Os principais cabeças de chave não conquistaram o título nas duplas masculinas e mistas. Entre os homens, os campeões foram Isak Batalha e Matheus Voigt, que entraram no evento como segundos colocados do ranking nacional. Nas mistas, Davi Silva, ao lado de Sânia Lima superou seu irmão gêmeo Deivid Silva, que atuou com Sayane Lima e levou o título.

Juliana Viana confirma favoritismo no feminino

A piauiense Juliana Viana superou Sâmia Lima, companheira de clube, ambas do Paulistano (SP), por 2 sets a 0 (21/9 e 21/7) e garantiu o primeiro lugar entre as mulheres.

— Tem sido meses muito gratificantes em que fiquei feliz com todas as conquistas que obtive. Tudo começou ao ser escolhida como porta-bandeira dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em que depois saí campeã na mista e vice na simples. Além disso, tive vitória importante no Mundial de Paris. Encerrar agora como campeã nacional foi muito especial — comemorou a jogadora de 20 anos.

Donnians Oliveira é ouro no simples masculino

Deivid Silva, Donnians Oliveira, Artur Pomoceno e Jonathan Matias Olavo Sales / Fotop/Divulgação/ CBBD

Entre os homens, Donnians Oliveira venceu Deivid Silva, por 2 a 0 (21/14 e 21/15). Aliviado e emocionado, o campeão ressaltou a importância do título após período de dificuldades.

— Estou feliz com meu desempenho. Depois de um 2024 apagado, de altos e baixos, problemas de saúde e físicos, quase perdi a minha vaga na seleção. Decidi que 2025 seria diferente e que, independente das adversidades, ia continuar lutando. Ter essa medalha de ouro é importante para mim. Carrego o peso do que meu pai representa pelo projeto social e do meu irmão que é atleta olímpico (Ygor Coelho), então essa conquista me traz alívio.

Duplas

Nas duplas femininas, Jaqueline Lima e Sâmia Lima, cabeças de chave número 1 do Top-16, venceram na final Sânia Lima e Tamires Santos, por 2 a 0 (21/15 e 21/17).

Davi Silva e Sânia Lima superaram Deivid Silva e Sayane Lima por 2 a 0 (22/20 e 21/8) e levaram o título nas duplas mistas.

Já nas duplas masculinas, Isak Batalha e Matheus Voigt, cabeças de chave número 2 do torneio, derrotaram Donnians Oliveira e Renan Melo, por 2 games a 1, parciais de 18/21, 21/16 e 24/22.