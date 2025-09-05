Fãs de Taylor Swift aguardam a cantora em jogo da NFL, com camiseta personalizada para Travis Kelce

A frase 'Go Taylor's fiancé" na camiseta das fãs. Alex Torrealba / Agência RBS

A expectativa pela presença de Taylor Swift na Arena do Corinthians, em São Paulo, nesta sexta-feira (5), é grande. A cantora é noiva de Travis Kelce, um dos principais jogadores do Kansas City Chiefs, que vai enfrentar o Los Angeles Chargers a partir das 21h15min.

Duas fãs de Taylor Swift se destacaram do lado de fora do estádio, enquanto o público entrava e aproveitava as diversas ativações oferecidas. Ana, 32 anos, e Caroline Chameh, 28, de São Paulo, personalizaram uma camiseta dos Chiefs, com a frase "Go Taylor's fiancé" (Vai, noivo da Taylor, na tradução).

— A camiseta a gente viu as americanas fazendo, com "Go Taylor's boyfriend" no começo do namoro deles e agora a gente resolveu atualizar, como eles tão noivos — explicou Ana, que é médica e acompanha a cantora desde a adolescência. Ela começou a acompanhar a NFL por conta do noivo, que é fã.

As amigas e fãs vieram juntas acompanha o jogo. Alex Torrealba / Agência RBS

No caso de Caroline, a adoração por Taylor Swift começou aos 11 anos. A artista a motivou a aprender inglês e agora ela leciona como profissão.

— Ela me ensinou inglês, então eu amo essa mulher. Na NFL é o meu primeiro jogo da vida, não entendo nada, não sei quais são as regras do jogo, mas sou animada de estar aqui pela Taylor e é isso, ela me trouxe pra cá — explicou.

A presença de Taylor Swift foi mantida como mistério nas últimas semanas. Mas, a cantora estará na Arena do Corinthians para acompanhar o noivo.