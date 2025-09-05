Esportes

Na Arena Corinthians
Fãs de Taylor Swift aguardam a cantora em jogo da NFL, com camiseta personalizada para Travis Kelce

Cantora estará presente na Arena do Corinthians para acompanhar Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Alex Torrealba

Direto de São Paulo

