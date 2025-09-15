Ex-presidente da Ferrari critica escuderia pela campanha no ano: 'Falta alma e um líder'

Luca Di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, não economizou críticas à escuderia que ainda não venceu uma corrida na temporada da Fórmula 1. Em entrevista, nesta segunda-feira, na pré-estreia do documentário sobre sua vida "Luca: Seeing Red" (Luca: Vendo Vermelho), o italiano demonstrou toda sua insatisfação com o desempenho nas pistas dos tradicionais carros, principalmente após a corrida em Monza.

"O que me chateia é ver uma Ferrari que não tem um líder, não há liderança. E acima de tudo, vejo que falta uma alma forte e determinada. Os anúncios feitos frequentemente criam expectativas excessivas. Primeiro obtemos os resultados, depois fazemos os anúncios", disse o executivo.

Presidente da Ferrari em 1991, Montezemolo fez parte do grupo que em 2000, com o alemão Michael Schumacher, quebrou um jejum de 17 anos sem título. Agora vê a equipe não ser campeã há 16 temporadas. "Eu vi as belas imagens dos fãs e, depois, uma equipe que ainda não venceu nenhuma corrida até agora, apesar de tantos anúncios antes das corridas. E mesmo se tivessem, a Ferrari precisa ganhar o Mundial após tantos anos."

Para 2025, a Ferrari contratou o heptacampeão Lewis Hamilton, que até agora só conseguiu uma vitória na corrida sprint da China, mas não subiu ao pódio. Já o seu companheiro, o monegasco Charles Leclerc, obteve como melhor resultado um segundo lugar em Mônaco.

"Eu já passei alguns momentos terríveis porque acho que perdemos nove ou dez campeonatos na metade final da última corrida. Por vários anos, a Ferrari nem chegou à última corrida com um piloto capaz de vencer. Eu espero que as coisas mudem, antes de mais nada por aqueles que estiveram em Monza e continuam a ter uma fé inabalável. Eu acredito que a Ferrari hoje tem uma responsabilidade ainda maior em relação a eles", afirmou Montezemolo, após o quarto lugar de Leclerc e o sétimo de Hamilton em Monza.