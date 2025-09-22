Esportes

Ex-meia de Grêmio e Inter tem prisão decretada por atrasar pagamento de pensão

Ex-jogador pode ser preso por até 30 dias em regime fechado. Dívida, conforme o processo, supera R$ 1 milhão

Zero Hora

