Ex-meia de Grêmio e Inter tem prisão decretada por atrasar pagamento de pensão

Anderson parou de jogar futebol em 2019. Carlos Macedo / Agencia RBS

A Justiça determinou a prisão do ex-jogador da dupla Gre-Nal Anderson Luís de Abreu Oliveira. A decisão, de natureza civil, está fundamentada no não pagamento de pensão alimentícia aos filhos. A dívida, conforme o processo, supera R$ 1 milhão.

A decisão é da 6ª Vara da Família de Porto Alegre, com data de 3 de setembro. De acordo com a Justiça, com base no artigo 528, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, Anderson pode ser preso por até 30 dias em regime fechado. Caso não haja vaga no sistema prisional, a pena poderá ser cumprida em regime semiaberto.

Leia Mais Com mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia, Douglas Costa rescinde com Sydney FC

Segundo o mandado de prisão, o valor devido pelo ex-jogador, atualizado em 28 de julho de 2025, é de R$ 1.030.214,07. Somente o pagamento integral da dívida suspende o cumprimento da ordem de prisão. O mandado tem validade por dois anos.

A sentença também prevê a soltura automática de Anderson após o cumprimento dos 30 dias de reclusão. Conforme consta no documento, o responsável pela custódia deverá colocá-lo em liberdade, independentemente de alvará de soltura.