Ex-goleiro Neneca morre aos 45 anos

Natural de Rondonópolis, Neneca era ídolo do União Esporte Clube. União E.C. / Divulgação

Morreu nesta segunda (22) o ex-goleiro Neneca, em Rondonópolis (MT), vítima de um infarto enquanto assistia a uma partida da categoria sub-17 entre União e Academia. Aos 45 anos, ele atuava como gerente de futebol do União Esporte Clube. Desde sexta-feira (19), estava internado na UTI da Santa Casa.

O ex-jogador começou a manifestar o mal-estar durante a partida entre União e Academia. Em um primeiro momento, ele foi atendido na UPA. Contudo, ao ser transferido para a Santa Casa, além do infarto, foi constatado um aneurisma na artéria aorta, que obrigou a realização de uma cirurgia de tórax aberto. Ele acabou não resistindo.

Com passagens como jogador e como dirigente, Neneca era um nome histórico para o União. Ele foi revelado pelo clube e passou por times como União Barbarense, Santo André, Botafogo de Ribeirão Preto, América-MG e Figueirense.

Como atleta, ele foi campeão da Série C pelo União Barbarense, em 2004, e da Série D pelo Botafogo-SP, em 2015. No Santo André, equipe que defendeu por seis temporadas, foi campeão paulista da Série A2. Além disso, também foi campeão catarinense pelo Figueirense, em 2014.