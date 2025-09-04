Ex-atacante da Seleção estuda para ser técnico e tem aula no CT do Inter

O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense e com participações em duas Copas do Mundo pela Seleção, está em curso para conseguir a Licença A de treinador da CBF. Nesta semana, ele realizou atividades no CT do Inter, em Alvorada.
Essa é uma parceria entre a CBF Academy e o Colorado. Os estudantes, incluindo Fred, realizam algumas atividades do curso junto aos atletas do Celeiro de Ases até o próximo dia 12.
O ex-jogador estava no Exterior e publicou nas suas redes sociais um vídeo em colaboração com a CBF Academy, onde anunciava a sua volta ao Brasil.
Até agosto do ano passado, ele trabalhava como diretor do Fluminense. No entanto, deixou a função alegando motivos pessoais.
Parceria entre Inter e CBF Academy
O staff da CBF Academy utiliza toda a estrutura do local para o desenvolvimento das aulas, incluindo auditório, campos, academia e refeitório. Até o final de 2025, ainda estão previstos cursos de treinador (licença C e B), preparador físico (licença A), treinadores de goleiros (licença B) e analista de desempenho (licença A).