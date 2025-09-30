Evangelista passará por cirurgia após romper tendão da coxa e desfalca Palmeiras em até 6 meses

O palmeirense recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira. Novos exames de imagem revelaram que a lesão no posterior da coxa direita de Lucas Evangelista é mais grave que o previsto. O meio-campista sofreu uma ruptura muscular, terá de passar por cirurgia e só volta aos gramados em 2026.

"O meio-campista Lucas Evangelista passou por exames complementares que constataram uma lesão tendínea na coa direita. O atleta será submetido a uma cirurgia", confirmou o Palmeiras.

Evangelista sofreu a contusão ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 diante do Bahia, domingo, em Salvador. E os primeiros exames, ainda na segunda-feira, já acusaram uma lesão grave no local. Nesta terça foi confirmada a necessidade de um processo cirúrgico.

Sem condições de retorno em 2025, em reta final importante de temporada, com briga na semifinal da Libertadores contra a LDU, do Equador, e pelo título do Brasileirão, Evangelista deve se afastar dos gramados entre três e seis meses.