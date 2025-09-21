Estados Unidos vencem três revezamentos no encerramento do Mundial de Atletismo

O último dia do Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão, teve domínio dos atletas dos Estados Unidos, que terminaram na liderança do quadro de medalhas.
A equipe estadunidense venceu três dos quatro revezamentos e ainda levou a melhor nos 5 mil metros.
Uma das estrelas do Mundial, o velocista Noah Lyles fechou a prova do 4x100 metros e ajudou os EUA a conquistarem o tricampeonato consecutivo. Com o tempo de 37seg29, o time estadunidense fez a melhor marca do ano. Christian Coleman, Kenetth Bednarek e Courtney Lindsey foram os três primeiros homens do time.
A prata ficou com o Canadá, do experiente Andre de Grasse, que marcou 37seg55. Com um novo recorde nacional (37seg81), a Holanda completou o pódio.
Time feminino dos EUA frustra despedida da jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce
Na final feminina do 4x100 metros, a grande expectativa estava na equipe da Jamaica, já que a dona de oito medalhas olímpicas Shelly-Ann Fraser-Pryce entraria na pista para participar de seu último Mundial.
Com 16 medalhas em mundiais, a velocista de 38 anos abriu o revezamento jamaicano, que ainda teve as irmãs Tia e Tina Clayton e Jonielle Smith. Elas correram em 41seg79 e ficaram com a prata.
O ouro foi ganho pelo forte time dos EUA, formado por Melissa Jefferson-Wooden, Twanisha Terry, Kayla White e Sha'Carri Richardon. As campeãs marcaram 41seg75. O bronze ficou com a Alemanha.
Vitória e recorde dos Estados Unidos no 4x400m feminino
A supremacia dos Estados Unidos nos revezamentos foi confirmada no 4x400 metros feminino. Isabella Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler e Sydney McLaughlin-Levrone marcaram 3min16seg61 e estabeleceram um novo recorde do campeonato.
O pódio ainda teve a Jamaica (3min19seg25) e a Holanda (3min20seg18).
Botsuana evita 100% dos EUA nos revezamentos
Os Estados Unidos não vão deixar o Japão com 100% nos revezamentos porque Botsuana venceu o 4x400 metros masculino.
Leo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori e Collen Kebinatshipi cronometraram 2min57seg876 e por 0seg07 evitaram o quinto ouro estadunidense nas provas por equipe.
A medalha de bronze foi ganha pela África do Sul, que fez o mesmo tempo do time dos EUA.
Alemão vence o decatlo e brasileiro termina em 13º
Vice-campeão olímpico em Paris, o alemão Leo Neugebauer venceu o decatlo. Com 8.804 pontos, nas 10 provas, ele fez sua melhor marca na temporada e garantiu o principal título da carreira.
A prata foi para o porto-riquenho Ayden Owens-Delerme (8.784) e o bronze ficou com o estadunidense Kyle Garland (8.703).
O brasileiro José Fernando Ferreira, o Balotelli, somou 7.927 e finalizou em 13º lugar.
Australiana leva o ouro no salto com vara
Duas vezes vice-campeã olímpica (Tóquio-2020 e Paris-2024) a australiana Nicola Olyslagers garantiu o ouro no salto com vara.
Com exatos 2 metros, ela superou a atual campeã olímpica e mundial, a ucraniana Yaroslava Mahuchikh, que fez 1m97cm e ficou apenas com o bronze.
A prata foi ganha pela polonesa Maria Żodzik, que também saltou 2 metros, mas apenas na terceira tentativa, atingiu o melhor resultado da carreira.
Campeão olímpico dos 1.500m vence os 5 mil metros
O estadunidense Cole Hocker, campeão olímpico dos 1.500 metros em Paris, surpreendeu os principais favoritos e com uma grande arrancada levou o ouro dos 5 mil metros.
Hocker fez 12min58seg30 e superou o queniano naturalizado belga Isaac Kimeli, que terminou com 12min58seg78 e levou a prata e o francês Jimmy Gressier, que havia sido campeão dos 10 mil metros, foi bronze com 12min59seg33.
Atual campeão olímpico e bicampeão mundial da prova, o norueguês Jakob Ingebrigtsen, que se recuperou de lesão no tendão de Aquiles para disputar o Mundial ficou apenas em 10º lugar. Já o etíope Hagos Gebrhiwet, bronze nos Jogos Rio-2016, terminou na 13ª colocação.
Nos 800 metros, queniana bate recorde de 42 anos
A medalha de ouro dos 800 metros feminino foi conquistada pela queniana Lilian Odira. A atleta de 26 anos fez 1min54seg62 e quebrou o recorde do campeonato, que pertencia à tcheca Jarmila Kratochvílová desde 1983, com 1min54seg68.
O pódio ainda teve as britânicas Georgia Hunter Bell, que fez 1min54seg90 e assegurou a prata, e a atual campeã olímpica, Keely Hodgkinson, que marcou 1min54seg91.
Sueco é tri no lançamento de disco
A última prova do Mundial foi disputada após uma espera de algumas horas. A chuva obrigou organizadores, atletas e público a uma pausa até que as condições melhorassem e a decisão do lançamento de disco pudesse ser realizada.
O campeão foi o sueco Daniel Stahl, que venceu o Mundial pela terceira vez. Com 70m47cm, em seu último lançamento, o campeão olímpico em Tóquio-2020 superou o lituano Mykolas Alekna, atual vice-campeão olímpico, que liderava desde a segunda rodada com 67m84cm.
A medalha de bronze foi ganha por Alex Rose, de Samoa, que fez 66m96cm na sexta e última tentativa e garantiu o primeiro pódio do país na história dos mundiais.