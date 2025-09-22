EUA seguem na briga pelo segundo título no Mundial de vôlei masculino

Os Estados Unidos estão classificados para as quartas do Campeonato Mundial masculino de vôlei, que acontece nas Filipinas.
Nesta segunda-feira (22), em Manila, o time comandado por Karch Kiraly derrotou a Eslovênia por 3 sets a 1, parciais de 19/25, 25/22, 25/17 e 25/20, em jogo que teve 2h08min de duração.
Com o resultado, os estadunidenses seguem sonhando com o segundo título mundial. Ainda com Kiraly como jogador, os EUA foram campeões em 1986, quando a França sediou o torneio.
Diante da seleção eslovena, o oposto Gabriel Garcia marcou 26 pontos e foi o principal nome do jogo.
Nas quartas, a equipe americana vai encarar a Bulgária, que venceu Portugal por 3 a 0 (25/19, 25/23 e 25/13). Esta é a primeira vez desde 2010, que os búlgaros se posicionam entre os oito melhores do torneio.
Com 19 pontos assinalados, o ponteiro Aleksandar Nikolov foi o grande destaque da partida.
Três confrontos de quartas já estão definidos. Além de EUA x Bulgária, Itália x Bélgica e Polônia x Turquia são confrontos já definidos.
Na terça-feira (23) será definido o último enfrentamento com os jogos entre Tunísia x República Tcheca e Sérvia x Irã.
Veja os próximos jogos das oitavas de final
Terça-feira (23)
- 4h30min - Tunísia x República Tcheca
- 9h - Sérvia x Irã
* Horário de Brasília.
Quartas de final
Quarta-feira (24)
- 4h30min - Itália x Bélgica
- 9h - Polônia x Turquia
Quinta-feira (25)
- Bulgária x EUA
- República Tcheca ou Tunísia x Irã ou Sérvia