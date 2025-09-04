Estreia do Pelotas é adiada e clube pede mudanças na tabela da Copa FGF

Mudanças devem atrair mais público para a Boca do Lobo. Lucas Rhamon / E.C. Pelotas

A estreia do Pelotas na Copa FGF, que seria no dia 17 contra o Aimoré, em São Leopoldo, foi adiada para 20 de setembro. A alteração foi confirmada após pedido do Índio Capilé à Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

A mudança na estreia deve ser a primeira das diversas alterações que a tabela da Copinha deve sofrer. Conforme o vice-presidente Vinícius Conrad, o Lobo também tenta ajustar o calendário para atrair um público maior para a Boca do Lobo, além de evitar um longo período sem jogos por conta da desistência do São José.

Conrad explica que o Pelotas solicitou, na quarta-feira (3), à FGF a mudança na partida contra o Internacional, marcada para 24 de setembro. A ideia é realizar o jogo no domingo, dia 28, na Boca do Lobo.

Três semanas sem entrar em campo

A principal preocupação da diretoria é o intervalo de três semanas sem jogos, a partir do cancelamento da partida contra o São José e da folga prevista na rodada seguinte.

Para reduzir esse período, o Pelotas pediu a antecipação da partida contra o Esportivo, inicialmente marcada para 15 de outubro. A ideia é que o confronto aconteça em 11 de outubro, data do aniversário de 117 anos do clube, ou no dia seguinte, no domingo.

– A gente não pode ficar tanto tempo sem jogar. Nós já tínhamos uma rodada de folga, então a nossa ideia é antecipar e já utilizar a programação do nosso aniversário – explica Conrad.

O dirigente também informou que, independentemente da resposta da FGF, o Pelotas deve realizar um amistoso no período.

Outros pedidos

Além disso, a direção busca adequar outras rodadas. O duelo contra o Gaúcho, previsto para 22 de outubro, deve ser transferido para o domingo anterior, dia 19, e o confronto com o Juventude, em 29 de outubro, também poderá ser antecipado para o fim de semana, devido ao show de Alexandre Pires marcado para o dia 31 na Boca do Lobo.

Segundo Conrad, os pedidos foram formalizados e ainda aguardam resposta da Federação.

– Eles vão avaliar e vão provavelmente aceitar, porque a gente ia ficar muito tempo também parado. A única mudança nossa mesmo seria essa do show, o resto vai ter que ser mudado por causa da desistência do São José. Então a gente está, de alguma forma, também tentando diminuir o transtorno aí para todos – explica o vice-presidente.

Entenda as mudanças solicitadas

1ª rodada | Aimoré x Pelotas - Alterado de 17/9 para 20/9

2ª rodada | Pelotas x Internacional - Pedido para alterar de 24/9 para 28/9 (domingo)

5ª rodada | Pelotas x Esportivo - Pedido para antecipar de 15/10 para 11/10 (sábado, aniversário de 117 anos do clube) ou 12/10 (domingo)

6ª rodada | Gaúcho x Pelotas – Pedido para antecipar de 22/10 para 19/10 (domingo)